"Це була несподіванка": депутати не збиралися звільнювати Смолія

Для всіх це (відставка Смолія - ред.) було повною несподіванкою. У НБУ при ньому були і помилки, і хороше. Помилки ми завжди відверто обговорювали і завжди знаходили розуміння. І тут раптом така заява. Я вважаю, що вона неадекватна обставинам. Тим більше в такий складний період", - заявив Гетманцев.

Критикуючи Національний банк, фінкомітет Ради не збирався звільняти голову НБУ Якова Смолія, його відставка стала несподіваною.

Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев в інтерв'ю для liga.net, зазначає "Економічна правда".

"Для всіх це (відставка Смолія - ред.) було повною несподіванкою. У НБУ при ньому були і помилки, і хороше. Помилки ми завжди відверто обговорювали і завжди знаходили розуміння. І тут раптом така заява. Я вважаю, що вона неадекватна обставинам. Тим більше в такий складний період", - заявив Гетманцев.

За його словами комітет, готуючи проект постанови з критичною оцінкою НБУ, хотів дати політичну оцінку без юридичних наслідків.

"Було два варіанти постанови, другий - набагато жорсткіший. Там пропонувалося визнати Смолія таким, що втратив ділову репутацію. Ми проголосували проти…

Це (проєкт постанови - ред.) чисто політична оцінка, юридичних наслідків немає. Ми не збиралися звільняти Смолія", - зізнається Гетманцев додавши, що текст постанови готував депутат Дубінський.

Свою мотивацію щодо критики НБУ Гетманцев пояснив так:

"Ми зобов'язані піднімати проблемні питання та обговорювати їх. Минулої осені ми почали свою діяльність із прийняття закону про СПЛІТ, що посилило НБУ. Цієї весни прийняли банківський закон – він ще більше посилив НБУ і Фонд гарантування вкладів. Цей процес не може бути одностороннім, тим більше, що до Національного банку у нас є багато питань".

Нагадаємо, що Зеленський заявив, що тиску на НБУ не було та він не бачить ризиків девальвації гривні