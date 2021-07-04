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Центробанк Японії почав випробування цифрової валюти

Випробування почалися в понеділок і продовжаться до березня наступного року
Центральний банк Японії протягом року вивчатиме технічну доцільність та можливість випуску цифрової валюти.
Центробанк Японії почав випробування цифрової валюти Ethereum

Банк Японії говорить, що ці зусилля спрямовано на аналіз основних функцій цифрової валюти, повідомляє "Укрінформ". Наразі у банку немає планів щодо її випуску.

Випробування почалися в понеділок і продовжаться до березня наступного року. Після цього Банк Японії вирішить, чи проводити подальші випробування із залученням приватних компаній та споживачів.

Центральні банки низки країн також вивчають цифрові валюти. Приміром, Китай уже провів офіційні випробування цифрового юаня. За деякими даними, ця країна йде попереду інших у цій галузі.

Нагадаємо, що у Пекіні (Бейджині) під час Китайського нового року 50 тисяч громадян отримають близько 30 доларів кожен у криптовалюті для тесту системи Центрального банку.

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07 04 2021 13:05
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