Церемонію "Еммі" перенесли через страйк акторів в Голлівуді

Трансляція 75-ї церемонії вручення премії "Еммі" перенесена на січень 2024 року.

Про це повідомляє CNN.

Телевізійна трансляція 75-ї церемонії вручення премії "Еммі" перенесена на січень, повідомили в Академії телебачення, хоча традиційно транслювалася у вересні, але були припущення, що вона буде або відкладена, або скасована на тлі триваючих страйків сценаристів і акторів у Голлівуді.

Минулого місяця було оголошено цьогорічних номінантів на премію "Еммі", серед яких програми "Спадкоємність" і "Останній з нас".

Востаннє вручення "Еммі" відкладалося 2001 року через теракти у Всесвітньому торговельному центрі в Нью-Йорку.

Голлівудські актори приєдналися до страйку сценаристів, припинивши теле- та кіновиробництво в рамках першого спільного страйку в індустрії за понад шість десятиліть після провалу переговорів з великими кіностудіями та стримінговими сервісами.