Цієї зими Україна отримає додаткові Patriot – Зеленський
19 грудня 2023, 18:43
ТГ Украина сейчас
Україну будуть захищати кілька додаткових західних систем протиповітряної оборони Patriot.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час підсумкової пресконференції Зеленський, яка транслюється на Youtube-каналі.
Ця зима буде не така, як минула. З викликами і втратами, але меншими. Щомісяця Україна стає потужнішою.
Нагадаємо, що сьогодні розпочалась підсумкова пресконференція Зеленського.