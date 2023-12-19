Цієї зими Україна отримає додаткові Patriot – Зеленський

Україну будуть захищати кілька додаткових західних систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час підсумкової пресконференції Зеленський, яка транслюється на Youtube-каналі.

Ця зима буде не така, як минула. З викликами і втратами, але меншими. Щомісяця Україна стає потужнішою.

Нагадаємо, що сьогодні розпочалась підсумкова пресконференція Зеленського.