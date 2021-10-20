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Ціна Bitcoin наблизилась до історичного рекорду: причина

Котирування Bitcoin 20 жовтня наблизилися до історичного максимуму та сягнули 64 453 долари.

Про це йдеться у даних Coingecko, Bloomberg, пише Економічна правда.

Минулий рекорд у 64 804 доларів було встановлено 14 квітня. Після падіння, Bitcoin відновив зростання на початку жовтня.

Проте на тлі виходу першого пов'язаного з Bitcoin індексного фонду на Нью-Йоркську біржу, ціна активу підскочила. Цей фонд, ProShares Bitcoin Strategy, інвестуватиме у криптовалютні ф’ючерси.

ETF, або біржовий інвестфонд – цінні папери, що відслідковують індекс, сектор, ресурс тощо. Їх можна придбати на біржі, як і будь-які інші акції. 

Спершу котирування зросли через переконаність трейдерів у тому, що американский регулятор погодить ф'ючерсний ETF, проте з виходом його на біржу ціни підскочили до рекордних рівнів.

ProShares Bitcoin Strategy торгуються за тікером BITO, 19 жовтня котирування зросли на 4.9% до 41,94 долара. З доходом у близько 1 м

лрд доларів, BITO став другим найбільшим фондом за результатом першого дня на біржі після фонду BlackRock.

Сам Bitcoin зріс на 2,7% до 64 453 доларів під час торгів 20 жовтня.

Котирування Bitcoin протягом року та на 20 жовтня

СКРІНШОТ COINGECKO

Нагадаємо, що у Сальвадорі феміністки, правники та екоактивісти виступили проти біткоїнаУ столиці Сальвадору - місті Сан-Сальвадор у неділю тисячі людей вийшли на протест проти політики президента Найіба Букела та проти визнання біткоїна законним платіжним засобом.

 

 

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20 10 2021 17:42
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