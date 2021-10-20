Ціна Bitcoin наблизилась до історичного рекорду: причина
Про це йдеться у даних Coingecko, Bloomberg, пише Економічна правда.
Минулий рекорд у 64 804 доларів було встановлено 14 квітня. Після падіння, Bitcoin відновив зростання на початку жовтня.
Проте на тлі виходу першого пов'язаного з Bitcoin індексного фонду на Нью-Йоркську біржу, ціна активу підскочила. Цей фонд, ProShares Bitcoin Strategy, інвестуватиме у криптовалютні ф’ючерси.
ETF, або біржовий інвестфонд – цінні папери, що відслідковують індекс, сектор, ресурс тощо. Їх можна придбати на біржі, як і будь-які інші акції.
Спершу котирування зросли через переконаність трейдерів у тому, що американский регулятор погодить ф'ючерсний ETF, проте з виходом його на біржу ціни підскочили до рекордних рівнів.
ProShares Bitcoin Strategy торгуються за тікером BITO, 19 жовтня котирування зросли на 4.9% до 41,94 долара. З доходом у близько 1 м
лрд доларів, BITO став другим найбільшим фондом за результатом першого дня на біржі після фонду BlackRock.
Сам Bitcoin зріс на 2,7% до 64 453 доларів під час торгів 20 жовтня.
Котирування Bitcoin протягом року та на 20 жовтня
СКРІНШОТ COINGECKO
Нагадаємо, що у Сальвадорі феміністки, правники та екоактивісти виступили проти біткоїна. У столиці Сальвадору - місті Сан-Сальвадор у неділю тисячі людей вийшли на протест проти політики президента Найіба Букела та проти визнання біткоїна законним платіжним засобом.
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