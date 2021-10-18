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У Сальвадорі феміністки, правники та екоактивісти виступили проти біткоїна

Різні групи протестувальників зібралися у парку Кускатлан та висловлювали свою відмову від правління Букеле та його економічної політики, зокрема впровадження біткоїна як законного платіжного засобу в країні
У столиці Сальвадору - місті Сан-Сальвадор у неділю тисячі людей вийшли на протест проти політики президента Найіба Букела та проти визнання біткоїна законним платіжним засобом.
У Сальвадорі феміністки, правники та екоактивісти виступили проти біткоїна Фото: з вільного доступу
Як передає Укрінформ, про це інформує AP.
 
У акції протесту взяли участь феміністські групи, правозахисні організації, прихильники захисту навколишнього середовища та члени кількох політичних партій.
 
Різні групи протестувальників зібралися у парку Кускатлан та висловлювали свою відмову від правління Букеле та його економічної політики, зокрема впровадження біткоїна як законного платіжного засобу в країні.
 
Окрім того, демонстранти протестували проти звільнення у травні цього року суддів Верховного суду, а також наміру президента Букеле балотуватися на другий президентський термін поспіль.
 
Як повідомлялося, у вересні Сальвадор став першою країною у світі, яка зробила біткоїни законним платіжним засобом та представила цифровий гаманець, який громадяни зможуть використовувати для здійснення транзакцій.
 
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18 10 2021 17:59
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