CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ столиці Сальвадору - місті Сан-Сальвадор у неділю тисячі людей вийшли на протест проти політики президента Найіба Букела та проти визнання біткоїна законним платіжним засобом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Сальвадорі феміністки, правники та екоактивісти виступили проти біткоїна
Різні групи протестувальників зібралися у парку Кускатлан та висловлювали свою відмову від правління Букеле та його економічної політики, зокрема впровадження біткоїна як законного платіжного засобу в країні
Фото: з вільного доступу
Як передає Укрінформ, про це інформує AP.
У акції протесту взяли участь феміністські групи, правозахисні організації, прихильники захисту навколишнього середовища та члени кількох політичних партій.
Різні групи протестувальників зібралися у парку Кускатлан та висловлювали свою відмову від правління Букеле та його економічної політики, зокрема впровадження біткоїна як законного платіжного засобу в країні.
Окрім того, демонстранти протестували проти звільнення у травні цього року суддів Верховного суду, а також наміру президента Букеле балотуватися на другий президентський термін поспіль.
Як повідомлялося, у вересні Сальвадор став першою країною у світі, яка зробила біткоїни законним платіжним засобом та представила цифровий гаманець, який громадяни зможуть використовувати для здійснення транзакцій.
Читайте також: У Сальвадорі запустили ферму з видобутку біткоїнів
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
18 10 2021 17:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО У Баку відкрили Український центр
- ВІДЕО В Ізраїлі горів торговельний центр, є постраждалі
- ФОТО Міс Україна Всесвіт 2021: стало відомо, хто переміг