У Польщі активісти вирішили нагородити Зеленського власним орденом

Представники ліберально-демократичної частини польського суспільства заявили, що не погоджуються з вчинком Навроцького.

У Польщі активісти вирішили нагородити президента України Володимира Зеленського власним "Орденом Майбутнього" після того, як президент Польщі Кароль Навроцький позбавив його Ордена Білого Орла.

Про це пише портал Sestry.

Зазначається, що представники ліберально-демократичної частини польського суспільства не згодні з вчинком Навроцького. Вони підкреслили, що подібними діями президент Польщі підживлює російську пропаганду.

"Українці віддають життя за безпеку – свою, Польщі та Європи. Нинішнє рішення польського глави держави показує, як діє російська пастка. Польські праві сили розпочали передвиборчу кампанію напередодні парламентських виборів і безжально використовують Волинську трагедію в політичних цілях. Політики сперечаються про 1943 рік, тоді як у 2026 році в Україні щодня гинуть люди", – йдеться у заяві активістів.