БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНайпопулярніша криптовалюта у світі Bitcoin у п’ятницю, 15 жовтня, зросла у вартості на 4,5%.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ціна Bitcoin уперше за пів року перевищила $60 тисяч
Bitcoin – найпопулярніша криптовалюта у світі. Це перша криптовалюта, представлена публічно, вона має найбільш розвинену інфраструктуру
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє Reuters.
За даними торгів, вартість біткоїна становить близько 60 000 доларів США. З 17 квітня З найпопулярніша криптовалюта Bitcoin не коштувала більше 59 030 доларів США.
Зазначається, що з 20 вересня біткоїн вже зріс у собівартості у 1,5 рази.
Досі рекордом Bitcoin залишається позначка у 64 895 доларів США.
Як відомо, Bitcoin – найпопулярніша криптовалюта у світі. Це перша криптовалюта, представлена публічно, вона має найбільш розвинену інфраструктуру. Вважається, що саме Bitcoin є законодавцем тенденцій у світі криптовалют.
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16 10 2021 10:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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