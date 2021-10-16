Ціна Bitcoin уперше за пів року перевищила $60 тисяч

Bitcoin – найпопулярніша криптовалюта у світі. Це перша криптовалюта, представлена публічно, вона має найбільш розвинену інфраструктуру

Найпопулярніша криптовалюта у світі Bitcoin у п’ятницю, 15 жовтня, зросла у вартості на 4,5%.

За даними торгів, вартість біткоїна становить близько 60 000 доларів США. З 17 квітня З найпопулярніша криптовалюта Bitcoin не коштувала більше 59 030 доларів США.

Зазначається, що з 20 вересня біткоїн вже зріс у собівартості у 1,5 рази.

Досі рекордом Bitcoin залишається позначка у 64 895 доларів США.

Як відомо, Bitcoin – найпопулярніша криптовалюта у світі. Це перша криптовалюта, представлена публічно, вона має найбільш розвинену інфраструктуру. Вважається, що саме Bitcoin є законодавцем тенденцій у світі криптовалют.