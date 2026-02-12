Ціни на цукор впали до 5-річного мінімуму через популярні ліки для схуднення – FT
Світові ціни на цукор впали до найнижчого рівня за останні п'ять років. Ф'ючерси на сирий тростинний цукор у Нью-Йорку в середу коштували менше 14 центів за фунт (0,45 кг), що є найгіршим рівнем з жовтня 2020 року. Вони здешевшали вдвічі з кінця 2023 року.
Як пише The Financial Times, падіння попиту прискорюють ліки для схуднення, спонукаючи споживачів відмовлятися від солодощів на користь білка.
Так звані ін'єкції для схуднення GLP-1, які діють шляхом активації гормону рецептора глюкагоноподібного пептиду 1, що викликає відчуття ситості, стали важливим фактором зменшення тяги до солодкого. GLP-1 є основою таких ліків, як Wegovy і Ozempic від Novo Nordisk та Mounjaro і Zepbound від Eli Lilly.
Трейдери свідчать, що падіння вартості цукру відображає більш різке, ніж прогнозувалося, уповільнення споживання в США та інших багатих економіках. Водночас попит у країнах, що розвиваються, зростає повільніше, ніж очікувалося.
Цукрові ринки особливо вразливі до змін у поведінці споживачів, оскільки попит зосереджений серед відносно невеликої групи.
Так, на 20% найбагатших споживачів припадає близько 65% продажів таких продуктів, як печиво та морозиво. Якщо ці "суперкористувачі" зрештою починають приймати препарати GLP-1, відбувається нелінійне скорочення продажів.
При цьому пропозиція навряд чи швидко впаде у відповідь на зниження цін. Цукрова тростина вимагає великих початкових інвестицій та тривалих циклів посадки, тоді як багато фермерів ізольовані від світових цін державною підтримкою.