Європейська цукрова промисловість занепадає через низькі ціни та український експорт

Європейська цукрова галузь переживає різкий спад — ціни на продукт впали до мінімуму за останні три роки, а заводи масово закриваються через падіння прибутковості.

Про це пише Financial Times.

Згідно з даними Єврокомісії, у червні ціни на цукор у Європі становили 536 євро за тонну — на третину нижче, ніж минулого літа. До падіння призвели надлишкові запаси, зростання виробництва буряків та скорочення споживання.

"За нинішніх цін ринок просто не є сталим. Якщо ситуація не зміниться, ми побачимо ще більше закриттів цукрових заводів у Європі", — заявив П’єр-Анрі Дітц, генеральний менеджер Cristalco.

Тільки цього року в ЄС вже припинили роботу п’ять заводів. Загалом їхня кількість скоротилася до 83, тоді як фермери зменшують площі під буряком на 10% через збитковість.

Представники галузі також критикують політику ЄС, яка, за їхніми словами, створює «невідповідність між екологічними стандартами та торговельною політикою». У той час як європейські виробники дотримуються жорстких норм, імпортери отримують безмитний доступ на ринок.

Окрему увагу в ЄС звертають на імпорт українського цукру. За 2023–2024 роки до Євросоюзу надійшло понад 1 млн тонн продукції, що посилило ціновий тиск. У відповідь Брюссель скоротив квоти на український експорт на 80% із липня 2025 року.

Водночас Україна встановила власну квоту на експорт цукру до ЄС — 11 тис. тонн у період з 6 червня по 5 серпня 2025 року. У 2024 році Київ поставив на зовнішні ринки рекордні 746 тис. тонн цукру на $419 млн, значну частину з яких — у Євросоюз.

Європейські виробники попереджають, що без підвищення цін та скорочення імпорту виробництво в ЄС може втратити довгострокову життєздатність.