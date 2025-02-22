Цього року Україна отримає чергові F-16

Їх передадуть Нідерланди.

В суботу, 22 лютого, президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів плідну розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом про справедливе закінчення війни та зміцнення єдності у Європі.

Про це він написав в соцмережі X (Twitter).

"Це важливо для стабільності всієї Європи. Очікуємо в цьому році продовження постачання F-16. Небо над Україною має бути закритим і безпечним", - йдеться в дописі.

Зеленський написав, що Нідерланди поділяють нашу позицію: нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи.

"Нас обʼєднує розуміння щодо необхідності посилювати нашу військову міць як гарантію безпеки для України та всієї нашої Європи", - додов він.

Глава держави висловив вдячність Нідерландам за надану допомогу та готовність продовжувати й збільшувати підтримку України.

На початку цього місяця Україна отримала від Нідерландів партію винищувачів F-16.