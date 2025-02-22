Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Цього року Україна отримає чергові F-16

22 лютого 2025, 14:38
Цього року Україна отримає чергові F-16
Їх передадуть Нідерланди.

В суботу, 22 лютого, президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів плідну розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом про справедливе закінчення війни та зміцнення єдності у Європі.

Про це він написав в соцмережі X (Twitter).

"Це важливо для стабільності всієї Європи. Очікуємо в цьому році продовження постачання F-16. Небо над Україною має бути закритим і безпечним", - йдеться в дописі. 

Зеленський написав, що Нідерланди поділяють нашу позицію: нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи. 

"Нас обʼєднує розуміння щодо необхідності посилювати нашу військову міць як гарантію безпеки для України та всієї нашої Європи", - додов він. 

Глава держави висловив вдячність Нідерландам за надану допомогу та готовність продовжувати й збільшувати підтримку України.

На початку цього місяця Україна отримала від Нідерландів партію винищувачів F-16.

 

НідерландиF-16війна в Україні

Останні матеріали

Трамп схиляється до продажу України. Звісно, це не шлях до тривалого і справедливого миру – Wall Street Journal та Washington Post
Політика
Трамп схиляється до продажу України. Звісно, це не шлях до тривалого і справедливого миру – Wall Street Journal та Washington Post
Переклад iPress – 21 лютого 2025, 15:22
Геополітичний огляд. Трамп розбурхав усіх драконів – Ендрю Таннер
Політика
Геополітичний огляд. Трамп розбурхав усіх драконів – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 21 лютого 2025, 12:31
Рівень бронезахисту визначає власник
Технології
Рівень бронезахисту визначає власник
21 лютого 2025, 11:36
Професійна військова некомпетентність. Частина 1: Передмова – Том Купер
Політика
Професійна військова некомпетентність. Частина 1: Передмова – Том Купер
Переклад iPress – 20 лютого 2025, 20:35
Чого насправді хоче путін? Визнання Вашингтону – Politico
Політика
Чого насправді хоче путін? Визнання Вашингтону – Politico
Переклад iPress – 20 лютого 2025, 16:46
Швидка реабілітація путіна. Трамп вимагає надто багато – Wall Street Journal та New York Post
Політика
Швидка реабілітація путіна. Трамп вимагає надто багато – Wall Street Journal та New York Post
Переклад iPress – 20 лютого 2025, 12:04
Майстер-клас президента Трампа. Як наробити помилок щодо мирної угоди з Україною – Стівен Пайфер
Політика
Майстер-клас президента Трампа. Як наробити помилок щодо мирної угоди з Україною – Стівен Пайфер
Переклад iPress – 20 лютого 2025, 08:05
Прихована історія першої поїздки Трампа до москви у 1987 році. Як КДБ вербувало Трампа – Люк Гардінг
Політика
Прихована історія першої поїздки Трампа до москви у 1987 році. Як КДБ вербувало Трампа – Люк Гардінг
Переклад iPress – 19 лютого 2025, 15:33
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється