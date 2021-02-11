Цукерберг розповів про створення роботизованої шкіри для "метавсесвіту"

Нові дослідження зі штучного інтелекту спрямовані на розуміння світу через дотик. Ми розробили сенсорний датчик високої роздільної здатності та спільно з Університетом Карнегі-Меллона створили тонку роботизовану шкіру

Засновник Facebook Марк Цукерберг заявив, що його команда спільно з ученими з Університету Карнегі-Меллона створила роботизовану шкіру для забезпечення ефекту фізичної взаємодії у новому "метавсесвіті".

Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі.

"Нові дослідження зі штучного інтелекту спрямовані на розуміння світу через дотик. Ми розробили сенсорний датчик високої роздільної здатності та спільно з Університетом Карнегі-Меллона створили тонку роботизовану шкіру", - написав Цукерберг.

За його словами, ця розробка стала кроком назустріч "реалістичним віртуальним об'єктам та фізичній взаємодії у метавсесвіті".

Як повідомлялося, наприкінці жовтня Цукерберг оголосив про зміну імені компанії - вона називатиметься Meta.

Під час онлайн-презентації Цукерберг заявив, що його корпорація відтепер зосереджуватиметься на розробці нової розширеної віртуальної платформи.

Він підкреслив, що мета нової платформи полягає в реалізації "метавсесвіту", заснованому на програмних продуктах, сервісах та пристроях, які відтворюватимуть віртуальну реальність. Кожний користувач може створювати свій робочий простір у віртуальному світі, спілкуватися в таких кімнатах з друзями, а також відвідувати цілком реальні події, наприклад, концерти – через VR-технології. При цьому, користувачі матимуть змогу обирати свої аватари, щоб підкреслити власну сутність.

Як зазначив Цукерберг, метавсесвіт – це також про збереження екології, оскільки людям не потрібно буде щодня їздити на роботу або в інших справах, у тому числі у відрядження на зустрічі із закордонними колегами. Свого роду, це покращене вирішення реалістичних комунікацій для віддаленої роботи.

Розробники також стверджують, що новий продукт може розширити можливості для людей, які займаються продажем власної продукції. Адже у віртуальному режимі вони зможуть представити свій товар на відстані, а також в умовах, карантинних обмежень.