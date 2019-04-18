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ЦВК дозволила відкласти дебати на "Суспільному"

Центрвиборчком дозволилив перенести дебати на годину пізніше
Центральна виборча комісія дозволила перенести початок дебатів між кандидатами в президенти Петром Порошенком і Володимиром Зеленським з 20:00 на 21:00.
ЦВК дозволила відкласти дебати на "Суспільному" Фото: electioninfo.org.ua

Відповідне рішення ухвалили на засіданні виборчкому у четвер. Згідно з ним, триватимуть дебати до 22:00, повідомили в комісії, інформує "Українська правда".

Таким чином, у кандидатів з'являється час, щоб встигнути доїхати в студію каналу після неофіційних дебатів на стадіоні "Олімпійський", які очікуються того ж дня з 19:00 до 20:00.

Нагадаємо, раніше штаб Порошенка попросив відкласти на годину офіційні теледебати, щоб встигнути і на НСК "Олімпійський", і в студію "Суспільного".

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18 04 2019 17:57
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