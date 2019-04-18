ЦВК дозволила відкласти дебати на "Суспільному"

Відповідне рішення ухвалили на засіданні виборчкому у четвер. Згідно з ним, триватимуть дебати до 22:00, повідомили в комісії, інформує "Українська правда".

Таким чином, у кандидатів з'являється час, щоб встигнути доїхати в студію каналу після неофіційних дебатів на стадіоні "Олімпійський", які очікуються того ж дня з 19:00 до 20:00.