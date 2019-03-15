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ЦВК: місце голосування на виборах уже змінили 90 тисяч українців

ЦВК сподіваються на цифру понад 100 тисяч осіб
Місце голосування на виборах президента без зміни місця реєстрації станом на 15 березня (тобто за 16 днів до першого туру) уже змінили 90 тисяч українців.
ЦВК: місце голосування на виборах уже змінили 90 тисяч українців

Заступник голови Центральної виборчої комісії Євген Радченко зазначив, що в ЦВК сподіваються на цифру понад 100 тисяч осіб, інформує УНІАН.

Він нагадав, що жителі анексованого Криму та окупованого Донбасу проходять спрощену процедуру — їм варто подати лише паспорт та заяву про зміну місця голосування.

Нагадаємо, що Центральна виборча комісія збільшила свої видатки на підготовку та проведення виборів президента 31 березня на 6 млн гривень, до 282 млн гривень.

Додамо, відеоспостереження на виборчих дільницях під час виборів президента 31 березня не буде, оскільки це не передбачено законом.

 

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15 03 2019 13:22
ТЕГИ: вибори, ЦВК
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