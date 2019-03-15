CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМісце голосування на виборах президента без зміни місця реєстрації станом на 15 березня (тобто за 16 днів до першого туру) уже змінили 90 тисяч українців.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЦВК: місце голосування на виборах уже змінили 90 тисяч українців
ЦВК сподіваються на цифру понад 100 тисяч осіб
Заступник голови Центральної виборчої комісії Євген Радченко зазначив, що в ЦВК сподіваються на цифру понад 100 тисяч осіб, інформує УНІАН.
Він нагадав, що жителі анексованого Криму та окупованого Донбасу проходять спрощену процедуру — їм варто подати лише паспорт та заяву про зміну місця голосування.
Нагадаємо, що Центральна виборча комісія збільшила свої видатки на підготовку та проведення виборів президента 31 березня на 6 млн гривень, до 282 млн гривень.
Додамо, відеоспостереження на виборчих дільницях під час виборів президента 31 березня не буде, оскільки це не передбачено законом.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
15 03 2019 13:22 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро
- ВІДЕО Російський хор виконав пісню про ядерне бомбардування США, - ВІДЕО
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?В Україні значна частина населення не лише не підтримує ЛГБТ-спільноту, а й відкрито зневажає її представників. Ба більше, часто політтехнологи будують чорний піар на плітках про "не таку" орієнтацію кандидата
- "Кіборг" Кирило Недря: Досягти миру можна. Інше питання – чим доведеться пожертвувати"Армія – це плоть і кров від нашого суспільства. Якщо в суспільстві не все гаразд, звідки чекати ідеальних військових?"