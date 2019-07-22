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ЦВК опрацювала більш, ніж 45% протоколів

Центральна виборча комісія опрацювала 46,22% електронних протоколів окружних виборчих комісій по багатомандатному виборчому округу на позачергових виборах до Верховної Ради
Про це свідчать дані ЦВК.
ЦВК опрацювала більш, ніж 45% протоколів Фото: electioninfo.org.ua

За результатами підрахунку голосів, партія "Слуга народу" набрала — 42,35%, "Опозиційна платформа - За життя" — 12,80%, "Європейська солідарність" - 8,70%, "Батьківщина" - 8,05%, "Голос" - 6,43%, йдеться в "УП".

Нагадаємо, напередодні Центральна виборча комісія підрахувала 33,79 відсотка протоколів на позачергових виборах до Верховної Ради України.

Перше місце, за цими даними, посідає партія '"Слуга народу" (42,15%). 

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