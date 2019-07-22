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ЦВК опрацювала вже майже 85% електронних протоколів

Згідно з цими результатами, за партію "Слуга народу" проголосували 42,93% виборців
Центральна виборча комісія опрацювала 84,23% електронних протоколів щодо підсумків голосування у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України.
ЦВК опрацювала вже майже 85% електронних протоколів Фото:Facebook

Згідно з цими результатами, за партію "Слуга народу" проголосували 42,93% виборців, йдеться на сайті ЦВК, повідомляє "Укрінформ".

"Опозиційна платформа - За життя" набирає 12,93%, "Європейська солідарність" – 8,3%, ВО "Батьківщина" – 8,13%, "Голос" – 6,03%.

Решта партій не долає прохідного п'ятивідсоткового бар'єра. Так, у Радикальної партії Олега Ляшка 3,91%, у партії "Сила і честь" - 3,8% голосів, "Опозиційного блоку" - 3,13%.

У "Української стратегії Гройсмана" — 2,29%, партії Шарія — 2,28%, ВО "Свобода" — 2,21%.

 

Нагадаємо, що посли країн "Великої сімки" у своїй заяві назвали дострокові вибори до Верховної Ради України конкурентними.

 

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