НОВИНИЦентральна виборча комісія опрацювала 84,23% електронних протоколів щодо підсумків голосування у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЦВК опрацювала вже майже 85% електронних протоколів
Згідно з цими результатами, за партію "Слуга народу" проголосували 42,93% виборців
Фото:Facebook
Згідно з цими результатами, за партію "Слуга народу" проголосували 42,93% виборців, йдеться на сайті ЦВК, повідомляє "Укрінформ".
"Опозиційна платформа - За життя" набирає 12,93%, "Європейська солідарність" – 8,3%, ВО "Батьківщина" – 8,13%, "Голос" – 6,03%.
Решта партій не долає прохідного п'ятивідсоткового бар'єра. Так, у Радикальної партії Олега Ляшка 3,91%, у партії "Сила і честь" - 3,8% голосів, "Опозиційного блоку" - 3,13%.
У "Української стратегії Гройсмана" — 2,29%, партії Шарія — 2,28%, ВО "Свобода" — 2,21%.
Нагадаємо, що посли країн "Великої сімки" у своїй заяві назвали дострокові вибори до Верховної Ради України конкурентними.
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