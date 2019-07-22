НОВИНИПосли країн "Великої сімки" у своїй заяві назвали дострокові вибори до Верховної Ради України конкурентними.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У G7 привітали проведення "конкурентних" парламентських виборів в Україні
"Посли G7 вітають проведення парламентських виборів в Україні, які відбулись на конкурентній основі з дотриманням основоположних прав і свобод. Ми вітаємо ЦВК з проведеною роботою"
Фото: з вільних джерел
"Посли G7 вітають проведення парламентських виборів в Україні, які відбулись на конкурентній основі з дотриманням основоположних прав і свобод. Ми вітаємо ЦВК з проведеною роботою", - йдеться в повідомленні у Twitter організації
Також посли вказали, що заохочують Україну до впровадження рекомендацій Бюро ОБСЄ з Демократичних інститутів та прав людини за підсумками виборів.
Країни "Групи семи" G7 – це США, Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, Франція та Японія.
Нагадаємо, що на позачергових парламентських виборах 2019 року бар’єр у 5% долають п’ять партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - за Життя", "Європейська солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос".
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