У G7 привітали проведення "конкурентних" парламентських виборів в Україні

"Посли G7 вітають проведення парламентських виборів в Україні, які відбулись на конкурентній основі з дотриманням основоположних прав і свобод. Ми вітаємо ЦВК з проведеною роботою"

Посли країн "Великої сімки" у своїй заяві назвали дострокові вибори до Верховної Ради України конкурентними.

"Посли G7 вітають проведення парламентських виборів в Україні, які відбулись на конкурентній основі з дотриманням основоположних прав і свобод. Ми вітаємо ЦВК з проведеною роботою", - йдеться в повідомленні у Twitter організації

Також посли вказали, що заохочують Україну до впровадження рекомендацій Бюро ОБСЄ з Демократичних інститутів та прав людини за підсумками виборів.

Країни "Групи семи" G7 – це США, Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, Франція та Японія.

Нагадаємо, що на позачергових парламентських виборах 2019 року бар’єр у 5% долають п’ять партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - за Життя", "Європейська солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос".