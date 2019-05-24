ЦВК просить президента, Раду та Кабмін вирішити питання закупівель для виборів

"Комісія позбавлена можливості забезпечити підготовку та проведення цих виборів відповідно до чинного законодавства України у сфері публічних закупівель"

ЦВК звернулась до Президента, Верховної Ради, Кабміну та Мінекономрозвитку і затвердила календарний план основних оргзаходів з підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року.

Голова ЦВК Тетяна Сліпачук 24 травня провела чергове засідання, повідомляє "Укрінформ".

"Для належного забезпечення організації підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року Комісія своєю постановою звернулась до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо необхідності невідкладного прийняття Верховною Радою України Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі". А також до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України - щодо невідкладного надання пропозицій з метою врегулювання питань здійснення публічних закупівель", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рішення прийнято у зв’язку з тим, що, зважаючи на брак часу для проведення процедур закупівель під час виборчого процесу позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року та можливі ризики відміни зазначених процедур закупівель, "Комісія позбавлена можливості забезпечити підготовку та проведення цих виборів відповідно до чинного законодавства України у сфері публічних закупівель".

Окрім того, Комісія прийняла постанову "Про здійснення окружними виборчими комісіями з виборів народних депутатів України попередньої оплати під час закупівлі товарів і послуг, необхідних для підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року", якою встановила розміри попередньої оплати на строк не більше одного місяця за умови, що такий порядок розрахунків передбачено відповідним договором про закупівлю.

Також ЦВК затвердила Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року.

З метою забезпечення однакового застосування законодавства про вибори народних депутатів України Комісія затвердила Роз’яснення щодо порядку надання дозволу громадським організаціям мати офіційних спостерігачів під час позачергових виборів народних депутатів України.

Нашадаємо, що Центральна виборча комісія відкрила рахунок для зарахування грошової застави кандидатів в депутати Верховної Ради.