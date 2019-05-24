ЦВК відкрила рахунок для кандидатів в Раду і оприлюднила "розцінки"
Вказується, що партія, яка висунула виборчий список кандидатів у депутати у загальнодержавному окрузі повинна внести 4 мільйони 173 тисячі гривень, повідомляє прес-служба ЦВК.
Щоб стати кандидатом в одномандатному окрузі треба внести 41 тисячу 730 гривень.
Нагадаємо, що указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради та дату призначення виборів до парламенту на 21 липня 2019 року опублікували в "Урядовому кур'єрі".
Верховна Рада не проголосувала за законопроект президента Володимира Зеленського про зниження прохідного бар'єру до Верховної Ради з 5% до 3% і скасування мажоритарної системи, а указ про розпуск Ради оскаржили у Верховному суді.
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