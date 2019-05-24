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ЦВК відкрила рахунок для кандидатів в Раду і оприлюднила "розцінки"

Щоб стати кандидатом в одномандатному окрузі треба внести 41 тисячу 730 гривень
Центральна виборча комісія відкрила рахунок для зарахування грошової застави кандидатів в депутати Верховної Ради.
ЦВК відкрила рахунок для кандидатів в Раду і оприлюднила "розцінки" Фото: electioninfo.org.ua

Вказується, що партія, яка висунула виборчий список кандидатів у депутати у загальнодержавному окрузі повинна внести 4 мільйони 173 тисячі гривень, повідомляє прес-служба ЦВК.

Щоб стати кандидатом в одномандатному окрузі треба внести 41 тисячу 730 гривень.

Нагадаємо, що указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради та дату призначення виборів до парламенту на 21 липня 2019 року опублікували в "Урядовому кур'єрі".

Верховна Рада не проголосувала за законопроект президента Володимира Зеленського про зниження прохідного бар'єру до Верховної Ради з 5% до 3% і скасування мажоритарної системи, а указ про розпуск Ради оскаржили у Верховному суді.

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24 05 2019 16:59
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