ЦВК відмовила ОБСЄ у реєстрації 24 росіян спостерігачами на виборах

"Комісія відмовила вказаній організації (БДІПЛ ОБСЄ - ред.) в реєстрації офіційними спостерігачами на чергових виборах Президента України 24 осіб, які є громадянами Російської Федерації"

Центральна виборча комісія відмовила Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ у реєстрації 24 громадян Російської Федерації міжнародними спостерігачами на чергових виборах Президента України 31 березня.

"Комісія відмовила вказаній організації (БДІПЛ ОБСЄ - ред.) в реєстрації офіційними спостерігачами на чергових виборах Президента України 24 осіб, які є громадянами Російської Федерації", - повідомляє "Укрінформ".

У Центрвиборчкомі поінформували, що до них надійшло звернення Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі разом з іншими документами щодо реєстрації офіційних спостерігачів на чергових виборах Президента України.

"Як вбачалося з поданих анкет, ксерокопій паспортів осіб, яких запропоновано зареєструвати офіційними спостерігачами від вказаної організації, 24 особи серед запропонованих 684 є громадянами Російської Федерації, які згідно із вимогами закону не можуть бути офіційними спостерігачами", - підкреслили в ЦВК.

У Центрвиборчкомі наголосили, що згідно з відповідними нормами закону України "Про вибори Президента України", офіційним спостерігачем, зокрема від міжнародних організацій, не може бути особа, яка є громадянином (підданим) держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом.

У ЦВК нагадали, що Верховна Рада визнала Російську Федерацію державою-агресором.

Нагадаємо, що у списку спостерігачів від ОБСЄ є 24 громадяни Росії.