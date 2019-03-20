ЦВК відмовила ОБСЄ у реєстрації 24 росіян спостерігачами на виборах
"Комісія відмовила вказаній організації (БДІПЛ ОБСЄ - ред.) в реєстрації офіційними спостерігачами на чергових виборах Президента України 24 осіб, які є громадянами Російської Федерації", - повідомляє "Укрінформ".
У Центрвиборчкомі поінформували, що до них надійшло звернення Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі разом з іншими документами щодо реєстрації офіційних спостерігачів на чергових виборах Президента України.
"Як вбачалося з поданих анкет, ксерокопій паспортів осіб, яких запропоновано зареєструвати офіційними спостерігачами від вказаної організації, 24 особи серед запропонованих 684 є громадянами Російської Федерації, які згідно із вимогами закону не можуть бути офіційними спостерігачами", - підкреслили в ЦВК.
У Центрвиборчкомі наголосили, що згідно з відповідними нормами закону України "Про вибори Президента України", офіційним спостерігачем, зокрема від міжнародних організацій, не може бути особа, яка є громадянином (підданим) держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом.
У ЦВК нагадали, що Верховна Рада визнала Російську Федерацію державою-агресором.
Нагадаємо, що у списку спостерігачів від ОБСЄ є 24 громадяни Росії.
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