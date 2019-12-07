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ЦВК відмовила в реєстрації 17 російським спостерігачам від ОБСЄ

"Рішення прийнято у зв'язку з тим, що ці особи є громадянами Російської Федерації, які згідно з вимогами закону України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" не можуть бути офіційними спостерігачами"
Центральна виборча комісія відмовилася реєструвати 17 офіційних спостерігачів-росіян від Бюро демократичних інститутів та прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі.
ЦВК відмовила в реєстрації 17 російським спостерігачам від ОБСЄ Фото:Facebook

Відповідне рішення ухвалене комісією на засіданні в п’ятницю, зазначили у прес-службі ЦВК, повідомляє "Українська правда".

"Комісія відмовила в реєстрації 17 офіційних спостерігачів від Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі. Рішення прийнято у зв'язку з тим, що ці особи є громадянами Російської Федерації, які згідно з вимогами закону України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" не можуть бути офіційними спостерігачами", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, кажуть в комісії, станом на 12 липня зареєстровано 1 413 офіційних спостерігачів на позачергових виборах Верховної Ради, які відбудуться 21 липня. Від 10 іноземних держав – 58 спостерігачів, від 15 міжнародних організацій – 1 355 спостерігачів.

Нагадаємо, що у четвер, 11 липня, відбувся спільний брифінг голови Центральної виборчої комісії Тетяни Сліпачук, заступника голови комісії Євгена Радченка і директора Державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" Юрія Онищенка.

 

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12 07 2019 21:57
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