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ЦВК визнала обраними ще 19 народних депутатів

Центральна виборча комісія протягом дня 1 серпня визнала такими, що перемогли на виборах у своїх округах, 19 кандидатів у народні депутати
Під час засідання вдень ЦВК на основі оригіналів протоколів окружних виборчих комісій визнала переможцями на мажоритарних округах кандидата від "Слуги народу" Сергія Штепу (77-й одномандатний округ) та самовисуванця Сергія Мінька (80-й округ).
ЦВК визнала обраними ще 19 народних депутатів Фото: facebook.com/UACEC

На наступному засіданні комісія розглянула протоколи ще 17 окружних виборчих комісій і встановила, що парламентські вибори на своїх округах виграли:

Ігор Гузь, самовисуванець – округ 19
В’ячеслав Медяник, "Слуга народу" – округ 27
Юрій Корявченков, "Слуга народу" – округ 33
Денис Герман, "Слуга народу" – округ 35
Валерій Гнатенко, "Опозиційна платформа – За життя" – округ 49
Володимир Арешонков, самовисуванець – округ 64
Сергій Кузьміних, "Слуга народу" – округ 67
Едуард Прощук, "Слуга народу" – округ 85
Олександр Горобець "Слуга народу" – округ 95
Олексій Кузнєцов, "Слуга народу" – округ 106
Сергій Вельможний, самовисуванець – округ 112
Марія Мезенцева, "Слуга народу" – округ 168
Дмитро Шенцев, "Опозиційний блок" – округ 176
Георгій Мазурашу, "Слуга народу" – 203
Валерій Божик, "Слуга народу" – округ 204
Сегій Швець, "Слуга народу" – округ 214
Людмила Буймістер, "Слуга народу" – округ 223

Таким чином, ЦВК визначила вже 153 переможці на одномандатних округах. У засіданні комісії оголосили перерву до 2 серпня.

Нагадаємо, апеляційний суд скасував рішення Житомирського окружного адміністративного суду про перерахунок голосів у 64 окрузі, де народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" переміг кандидата від партії "Слуга народу" Вячеслава Сігачова та народного депутата від "Народного Фронту" Сергія Пашинського.

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