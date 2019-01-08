ЦВК визнала обраними ще 19 народних депутатів

Центральна виборча комісія протягом дня 1 серпня визнала такими, що перемогли на виборах у своїх округах, 19 кандидатів у народні депутати

Під час засідання вдень ЦВК на основі оригіналів протоколів окружних виборчих комісій визнала переможцями на мажоритарних округах кандидата від "Слуги народу" Сергія Штепу (77-й одномандатний округ) та самовисуванця Сергія Мінька (80-й округ).

На наступному засіданні комісія розглянула протоколи ще 17 окружних виборчих комісій і встановила, що парламентські вибори на своїх округах виграли:

Ігор Гузь, самовисуванець – округ 19

В’ячеслав Медяник, "Слуга народу" – округ 27

Юрій Корявченков, "Слуга народу" – округ 33

Денис Герман, "Слуга народу" – округ 35

Валерій Гнатенко, "Опозиційна платформа – За життя" – округ 49

Володимир Арешонков, самовисуванець – округ 64

Сергій Кузьміних, "Слуга народу" – округ 67

Едуард Прощук, "Слуга народу" – округ 85

Олександр Горобець "Слуга народу" – округ 95

Олексій Кузнєцов, "Слуга народу" – округ 106

Сергій Вельможний, самовисуванець – округ 112

Марія Мезенцева, "Слуга народу" – округ 168

Дмитро Шенцев, "Опозиційний блок" – округ 176

Георгій Мазурашу, "Слуга народу" – 203

Валерій Божик, "Слуга народу" – округ 204

Сегій Швець, "Слуга народу" – округ 214

Людмила Буймістер, "Слуга народу" – округ 223

Таким чином, ЦВК визначила вже 153 переможці на одномандатних округах. У засіданні комісії оголосили перерву до 2 серпня.

Нагадаємо, апеляційний суд скасував рішення Житомирського окружного адміністративного суду про перерахунок голосів у 64 окрузі, де народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" переміг кандидата від партії "Слуга народу" Вячеслава Сігачова та народного депутата від "Народного Фронту" Сергія Пашинського.

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