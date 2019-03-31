ЦВК: Явка виборців на 15:00 - 45,09%, - ОНОВЛЕНО

Системних порушень на виборах поки немає

Активність виборців на виборах президента України станом на 15:00 перевищила 44,79%.

Явка виборців на виборах президента України станом на 15:00 неділі становила 45,12% за даними 23 виборчих округів із 199 у всій країні, повідомляється на сайті Центральної виборчої комісії України.

Вже надійшли дані про активність виборців з 23 округів. Загальна кількість територіальних виборчих округів – 199.

Станом на 16.30 неділі ніяких системних порушень у ході голосування на чергових виборах президента України не зафіксовано, повідомила секретар Центральної виборчої комісії Наталя Бернацька журналістам у ЦВК, інформує "Інтерфакс-Україна".

"Ніяких системних порушень у ході голосування не зафіксовано. Є поодинокі випадки, але вони є класичними для будь-якого голосування в будь-якій виборчій кампанії", - сказала Бернацька.

За її словами, є поодинокі випадки фотофіксації бюлетенів, підвезення громадян до виборчих дільниць, "але в цілому вибори проходять у стандартному режимі".

Бернацька спрогнозувала, що оригінали протоколів почнуть звозити до ЦВК близько обіду понеділка, 1 квітня.

Вона нагадала, що у ЦВК за законом є 10 днів на встановлення результатів виборів.

"Але сподіваємося, це буде швидше в цьому році", - додала вона.

Оновлення:

Станом на 17:00 явка виборців в Україні становить 45,09%, повідомляє ЦВК. Вже надійшли дані про активність виборців 197 округів із 199.

Нагадаємо, станом на 11:00 на виборах президента України проголосували 16,3% виборців.