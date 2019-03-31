ЦВК: Явка виборців на 15:00 - 45,09%, - ОНОВЛЕНО
Явка виборців на виборах президента України станом на 15:00 неділі становила 45,12% за даними 23 виборчих округів із 199 у всій країні, повідомляється на сайті Центральної виборчої комісії України.
Вже надійшли дані про активність виборців з 23 округів. Загальна кількість територіальних виборчих округів – 199.
Станом на 16.30 неділі ніяких системних порушень у ході голосування на чергових виборах президента України не зафіксовано, повідомила секретар Центральної виборчої комісії Наталя Бернацька журналістам у ЦВК, інформує "Інтерфакс-Україна".
"Ніяких системних порушень у ході голосування не зафіксовано. Є поодинокі випадки, але вони є класичними для будь-якого голосування в будь-якій виборчій кампанії", - сказала Бернацька.
За її словами, є поодинокі випадки фотофіксації бюлетенів, підвезення громадян до виборчих дільниць, "але в цілому вибори проходять у стандартному режимі".
Бернацька спрогнозувала, що оригінали протоколів почнуть звозити до ЦВК близько обіду понеділка, 1 квітня.
Вона нагадала, що у ЦВК за законом є 10 днів на встановлення результатів виборів.
"Але сподіваємося, це буде швидше в цьому році", - додала вона.
Оновлення:
Станом на 17:00 явка виборців в Україні становить 45,09%, повідомляє ЦВК. Вже надійшли дані про активність виборців 197 округів із 199.
Нагадаємо, станом на 11:00 на виборах президента України проголосували 16,3% виборців.
31 березня відбуваються вибори президента України. Виборчі дільниці працюють від 8:00 до 20:00. Місця будуть під посиленою охороною поліції, рятувальників.
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