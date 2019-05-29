ЦВК зареєструвала першого кандидата на виборах Ради

Комісія зареєструвала кандидата на виборчому окрузі №214 у Києві Володимира Пригладя

Центральна виборча комісія зареєструвала першого кандидата у народні депутати на позачергових парламентських виборах.

Комісія в середу зареєструвала кандидата на виборчому окрузі №214 у Києві Володимира Пригладя, повідомляє громадянська мережа "ОПОРА".

Нагадаємо, ЦВК звернулась до Президента, Верховної Ради, Кабміну та Мінекономрозвитку і затвердила календарний план основних оргзаходів з підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року.