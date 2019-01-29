ЦВК зареєструвала ще трьох кандидатів у президенти

Тепер їх 23

Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатом у президенти Сергія Таруту від політичної партії "Основа", Романа Кошулинського від Всеукраїнського об’єднання "Свобода" та самовисуванця Олександра Данилюка.

Рішення ухвалили на засіданні ЦВК 29 січня, інформує офіційний сайт виборчої комісії.

Нагадаємо, 29 січня Президент Петро Порошенко офіційно оголосив про своє рішення балотуватися на другий термін. За час незалежності України перемогти на других виборах вдалося тільки Леоніду Кучмі.

Раніше, колишня депутатка Верховної Ради Інна Богословська принесла в Центральну виборчу комісію необхідний внесок сумою у 2,5 млн гривень. Документи в ЦВК вона подала ще 25 січня.

Відповідно до останніх результатів соціологічного опитування чинний президент України Петро Порошенко вийшов на другу позицію у передвиборчому рейтингу, обійшовши шоумена Володимира Зеленського. Лідером залишається очільниця партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

Центральна виборча комісія вже зареєструвала кандидатами в президенти 20 претендентів: