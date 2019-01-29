ЦВК зареєструвала ще трьох кандидатів у президенти
Рішення ухвалили на засіданні ЦВК 29 січня, інформує офіційний сайт виборчої комісії.
Нагадаємо, 29 січня Президент Петро Порошенко офіційно оголосив про своє рішення балотуватися на другий термін. За час незалежності України перемогти на других виборах вдалося тільки Леоніду Кучмі.
Раніше, колишня депутатка Верховної Ради Інна Богословська принесла в Центральну виборчу комісію необхідний внесок сумою у 2,5 млн гривень. Документи в ЦВК вона подала ще 25 січня.
Відповідно до останніх результатів соціологічного опитування чинний президент України Петро Порошенко вийшов на другу позицію у передвиборчому рейтингу, обійшовши шоумена Володимира Зеленського. Лідером залишається очільниця партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко.
Центральна виборча комісія вже зареєструвала кандидатами в президенти 20 претендентів:
- лідерку партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко;
- лідера Радикальної партії Олега Ляшка;
- лідера Соціалістичної партії України Іллю Киву;
- кандидата від партії "Опозиційний блок - Партія миру та розвитку" Олександра Вілкула;
- депутата з фракції "БПП" Аркадій Корнацький;
- лідера партії "Народний контроль" Дмитра Добродомова;
- Олександра Мороза - лідера партії "Соціалістична партія Олександра Мороза";
- екс-главу СБУ Валентина Наливайченка;
- міськголову Львова Андрія Садового;
- лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка;
- депутата Євгенія Мураєва;
- лідера "Соціал-демократичної партії" Сергія Капліна;
- екс-міністра екології Ігоря Шевченка;
- безпартійного самовисуванця Віталія Скоцика;
- депутата, члена партії УКРОП Віталя Купрія;
- депутатку Ольгу Богомолець та засновника партії "5.10";
- бізнесмена Геннадія Балашова;
- екс-главу ДФС Романа Насірова;
- екс-директора гірськолижного курорту "Буковель" Олександра Шевченка;
- члена фракції "Опозиційний блок", народного депутата Юрія Бойка.
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