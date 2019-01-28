Кандидат у президенти Богословська принесла в ЦВК 2,5 млн гривень готівкою в чорному пакеті

Колишня депутатка Верховної Ради Інна Богословська принесла в Центральну виборчу комісію необхідний внесок сумою у 2,5 млн гривень. Документи в ЦВК вона подала ще 25 січня. Відео процесу Богословська опублікувала у себе в Instagram в Stories.

На відео показано, як Богословська сидить на стільці біля каси, біля неї стоїть великий чорний пакет з пачками грошей. Вона викладає їх і рахує зі словами: "Хочемо простим людям показати, як це виглядає", повідомляє "the Бабель".

Слідом за цим Богословська опублікувала в себе в соціальній мережі фото розрахункової квитанції, зазначивши, що тепер вона чекає тільки офіційної реєстрації.



Фото: Instagram / innabogoslovskaya

Слідом за цим Богословська опублікувала в себе в соціальній мережі фото розрахункової квитанції, зазначивши, що тепер вона чекає тільки офіційної реєстрації.

Нагадаємо, що лідер Соціалістичної партії України Ілля Кива зареєстрований кандидатом у президенти України на виборах 31 березня.