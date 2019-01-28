Кандидат у президенти Богословська принесла в ЦВК 2,5 млн гривень готівкою в чорному пакеті
На відео показано, як Богословська сидить на стільці біля каси, біля неї стоїть великий чорний пакет з пачками грошей. Вона викладає їх і рахує зі словами: "Хочемо простим людям показати, як це виглядає", повідомляє "the Бабель".
Слідом за цим Богословська опублікувала в себе в соціальній мережі фото розрахункової квитанції, зазначивши, що тепер вона чекає тільки офіційної реєстрації.
Фото: Instagram / innabogoslovskaya
Слідом за цим Богословська опублікувала в себе в соціальній мережі фото розрахункової квитанції, зазначивши, що тепер вона чекає тільки офіційної реєстрації.
Нагадаємо, що лідер Соціалістичної партії України Ілля Кива зареєстрований кандидатом у президенти України на виборах 31 березня.
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