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Туреччина почала знижувати потік товарів подвійного призначення в росію

19 січня 2024, 20:34
Туреччина почала знижувати потік товарів подвійного призначення в росію
В листопаді минулого року вартість товарів подвійного призначення знизилася до 8,4 мільйона доларів.

Це мінімальний показник з літа 2022 року.

Про це пише діловий журнал Forbes, посилаючись дані інституту статистики Туреччини.

До вибірки потрапили 45 категорій товарів зі списку для експортного контролю, який склали в США, ЄС, Британії і Японії.

"У списку важливі для військової промисловості товари з високим ризиком "незаконного перенаправлення в Росію": електроніка, чіпи, напівпровідники, друковані плати, апаратура для зв'язку і навігації, оптичні приціли", - пише журнал. 

В листопаді 2023 року вартість товарів подвійного призначення знизилася до 8,4 мільйона доларів, це мінімальний показник з серпня 2022 року. 

Спад не можна пояснити сезонністю, адже в 2021-2022 роках зниження експорту даної групи товарів до росії не фіксувалося.  

Поставки в росію товарів категорії "Електричне обладнання для перемикання або захисту електричних ланцюгів і для виконання з'єднань з електричними ланцюгами" почав знижуватися з вересня минулого року. На цю категорію припадає 39% всієї вартості поставок товарів зі списку. 

Всього експорт товарів подвійного призначення з Туреччини в рф за підсумками першого року війни росії в Україні виріс в три рази, до 70,9 мільйона доларів. 

"Сумарний експорт за січень-листопад 2023 року перевищив 129 мільйонів доларів, що в два рази вище, ніж у 2022-му і майже в шість разів перевищує рівень 2021 року", - повідомляє видання. 

Також з цього року Туреччина зупинила грошові перекази з росії.

 

РосіяТуреччинатовари подвійного призначення

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