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Туреччина пропонує прийняти черговий раунд переговорів між Києвом і москвою

27 травня 2025, 12:28
Туреччина пропонує прийняти черговий раунд переговорів між Києвом і москвою
УНІАН
Пропозиція прозвучала на противагу Ватикану, який також пропонував у себе провести перемовини.

Під час візиту до рф глава Міністерства закордонних справ Туреччини Хакан Фідан підтвердить готовність Стамбулу стати посередником у новому раунді переговорів між Україною і москвою. 

Про це повідомляє Hürriyet.

Турецький міністр уже зустрівся з російським прехидентом Володимиром путіним. Їх зустріч тривала близько години.

Крім того, в рамках дводенного візиту він проведе переговори з російським колегою Сергієм Лавровим та головою Міністерства оборони рф Андрієм Білоусовим.

Раніше медіа писали, що наступний етап переговорів між Україною і росією пройде у Ватикані

Проте кремль виступив проти участі Ватикану в переговорах щодо України.

 

Туреччинапереговори

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