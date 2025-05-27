Туреччина пропонує прийняти черговий раунд переговорів між Києвом і москвою

Пропозиція прозвучала на противагу Ватикану, який також пропонував у себе провести перемовини.

Під час візиту до рф глава Міністерства закордонних справ Туреччини Хакан Фідан підтвердить готовність Стамбулу стати посередником у новому раунді переговорів між Україною і москвою.

Про це повідомляє Hürriyet.

Турецький міністр уже зустрівся з російським прехидентом Володимиром путіним. Їх зустріч тривала близько години.

Крім того, в рамках дводенного візиту він проведе переговори з російським колегою Сергієм Лавровим та головою Міністерства оборони рф Андрієм Білоусовим.

Раніше медіа писали, що наступний етап переговорів між Україною і росією пройде у Ватикані.

Проте кремль виступив проти участі Ватикану в переговорах щодо України.