Туреччина пропонує прийняти черговий раунд переговорів між Києвом і москвою
Під час візиту до рф глава Міністерства закордонних справ Туреччини Хакан Фідан підтвердить готовність Стамбулу стати посередником у новому раунді переговорів між Україною і москвою.
Про це повідомляє Hürriyet.
Турецький міністр уже зустрівся з російським прехидентом Володимиром путіним. Їх зустріч тривала близько години.
Крім того, в рамках дводенного візиту він проведе переговори з російським колегою Сергієм Лавровим та головою Міністерства оборони рф Андрієм Білоусовим.
Раніше медіа писали, що наступний етап переговорів між Україною і росією пройде у Ватикані.
Проте кремль виступив проти участі Ватикану в переговорах щодо України.