Турецькі вчені створили прилад, який за 10 секунд діагностує коронавірус
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу Університету.
"Цим приладом можна виявити вірус, що спричиняє зараження COVID-19, протягом максимум 10 секунд, використовуючи зразок слизової оболонки ротової порожнини", - йдеться в заяві.
Як повідомляється, принцип дії приладу під назвою Diagnovir базується на оптичних властивостях, коли в разі наявності вірусу змінюється колір, а його виявлення відбувається з високою імовірністю.
"У цій системі патогени виявляються впродовж 10 секунд шляхом динамічного прийому флуоресцентного сигналу через мікросхему виявлення збудників, розроблену спеціально для облаштування біосенсора", - повідомили у Бількентському університеті.
Зазначається, що для приладу достатньо матеріалу з ротової порожнини, а не носоглотки, що також робить його зручнішим для використання.
На відміну від ПЛР-тестів, система базується не на реплікації зразків, а на виявленні наявності або відсутності вірусу за допомогою передових оптичних методів.
Прилад продемонстрував ефективність на рівні 99% у виявленні вірусів у доклінічних дослідженнях.
Планується, що Diagnovir буде запущено в масове виробництво. Вчені планують, що з часом його буде налагоджено так, що він зможе виявляти інші віруси, не лише COVID-19.
Нагадаємо, що раніше Вчені розробили датчик, який виявляє COVID-19 за п’ять хвилин
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