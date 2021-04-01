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Турецькі вчені створили прилад, який за 10 секунд діагностує коронавірус

Для приладу достатньо матеріалу з ротової порожнини, а не носоглотки
Турецькі вчені створили прилад, який на базі передових оптичних технологій діагностує інфікування коронавірусом за 10 секунд.
Турецькі вчені створили прилад, який за 10 секунд діагностує коронавірус Фото: technologyreview.com

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу Університету.

"Цим приладом можна виявити вірус, що спричиняє зараження COVID-19, протягом максимум 10 секунд, використовуючи зразок слизової оболонки ротової порожнини", - йдеться в заяві.

Як повідомляється, принцип дії приладу під назвою Diagnovir базується на оптичних властивостях, коли в разі наявності вірусу змінюється колір, а його виявлення відбувається з високою імовірністю.

"У цій системі патогени виявляються впродовж 10 секунд шляхом динамічного прийому флуоресцентного сигналу через мікросхему виявлення збудників, розроблену спеціально для облаштування біосенсора", - повідомили у Бількентському університеті.

Зазначається, що для приладу достатньо матеріалу з ротової порожнини, а не носоглотки, що також робить його зручнішим для використання.

На відміну від ПЛР-тестів, система базується не на реплікації зразків, а на виявленні наявності або відсутності вірусу за допомогою передових оптичних методів.

Прилад продемонстрував ефективність на рівні 99% у виявленні вірусів у доклінічних дослідженнях.

Планується, що Diagnovir буде запущено в масове виробництво. Вчені планують, що з часом його буде налагоджено так, що він зможе виявляти інші віруси, не лише COVID-19.

Нагадаємо, що раніше Вчені розробили датчик, який виявляє COVID-19 за п’ять хвилин

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04 01 2021 09:35
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