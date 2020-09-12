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Вчені розробили датчик, який виявляє COVID-19 за п’ять хвилин

Випускники факультету біоінженерії університету Іллінойсу в США розробили швидкий ультрачутливий тест з використанням електрохімічного датчика, який може виявляти наявність коронавірусу в організмі людини менше ніж за п’ять хвилин.
Вчені розробили датчик, який виявляє COVID-19 за п’ять хвилин Молекула коронавіруса

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт університету.

Команда під керівництвом професора Діпаняна Пана опублікувала результати дослідження в ACS Nano. Група вчених створила електрохімічний біосенсор на основі графену з пристроєм електричного зчитування для виявлення генетичного матеріалу SARS-CoV-2.

Випускники факультету біоінженерії університету Іллінойсу в США розробили швидкий ультрачутливий тест з використанням електрохімічного датчика, який може виявляти наявність коронавірусу в організмі людини менше ніж за п’ять хвилин.


Ілюстрація: bioengineering.illinois.edu

Дослідники перевірили ефективність датчика з використанням позитивних та негативних зразків COVID-19. Сенсор продемонстрував значне збільшення напруги у позитивних зразків порівняно з негативними та підтвердив наявність вірусного генетичного матеріалу менш ніж за п’ять хвилин.

На сайті зазначається, що винахід має широкий спектр застосування. Датчик, інтегрований з мікроконтролерами та світлодіодними екранами або зі смартфоном через Bluetooth або Wi-Fi, можна використовувати в пункті надання допомоги в кабінеті лікаря або навіть вдома. Дослідницька група також передбачає, що систему сенсора можна пристосувати для виявлення багатьох захворювань, а не лише коронавірусу.

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09 12 2020 17:44
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