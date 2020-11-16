У Британії вчені проти планів Джонсона провести масове тестування на коронавірус

"Ми стверджуємо, що програму дійсно слід призупинити доти, поки не буде встановлена ​​економічна ефективність і співвідношення ціни і якості будь-якої з цих програм", - додала Еллісон Поллок

Вчені заявили, що плани уряду сигналізують про зміну стратегії "випробування і відстеження", яка мала низку труднощів, але масове тестування населення в цілому викличе нові проблеми.

Вчені у Великій Британії розкритикували плани прем'єр-міністра Бориса Джонсона щодо масового тестування на COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Вчені заявили, що плани уряду сигналізують про зміну стратегії "випробування і відстеження", яка мала низку труднощів, але масове тестування населення в цілому викличе нові проблеми.

"Доказів для скринінгу немає. Докази, що підтверджують результати тестів, на даний момент мізерні і слабкі, і їх необхідно поліпшити", - заявила журналістам професор Еллісон Поллок, професор Університету Ньюкасла.

"Ми стверджуємо, що програму дійсно слід призупинити доти, поки не буде встановлена ​​економічна ефективність і співвідношення ціни і якості будь-якої з цих програм", - додала вона.

Поллок разом з колегами з університетів Бірмінгема, Уоріка і Бристоля попередили, що неефективні стратегії тестування і неточні тести можуть поставити під загрозу довіру до тестування в цілому.

Вчені заявили, що пріоритетом повинно бути поліпшення системи тестування і відстеження, додавши, що відсутність точності швидких тестів може дати людям неправдиві запевнення в тому, що вони не заразні.

Минулого тижня уряд опублікував результати оцінки експрес-тесту Innova, який, за його словами, виявив близько 75% позитивних випадків, що становить 95% людей з високим вірусним навантаженням.

Джон Дікс, професор біостатистики в Університеті Бірмінгема, сказав, що аналіз результатів показав, що тест може пропустити від 25 до 50% позитивних випадків, даючи помилкове завірення людям з негативним результатом тесту.

Він також сказав, що більша частка людей з позитивним результатом тесту і більш високим вірусним навантаженням не означає, що за допомогою тесту можна надійно ідентифікувати найбільш заразних людей.

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