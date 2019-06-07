Туск і Зеленський 7 липня відвідають Луганську область
Туск і Зеленський ознайомляться з поточною ситуацією в районі проведення операції Об'єднаних сил, відвідають Станицю Луганську, поспілкуються з представниками СММ ОБСЄ і місцевими мешканцями, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
8 липня в Києві під головуванням президентів України Володимира Зеленського, Європейської ради Дональда Туска і Європейської комісії Жан-Клода Юнкера відбудеться 21-й саміт Україна - Європейський Союз.
Лідери обговорять питання безпеки, пріоритети політичних, економічних і соціальних реформ, стан імплементації положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. За підсумками саміту буде ухвалено спільну заяву.
Нагадаємо, раніше Туск заявив, що Євросоюз завжди залишатиметься готовим допомогти Україні у зміцненні демократії та верховенства права, у боротьбі проти корупції, у стабілізації економіки та у проведенні реформ енергетики.
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