Туск і Зеленський 7 липня відвідають Луганську область

Лідери обговорять питання безпеки, пріоритети політичних, економічних і соціальних реформ, стан імплементації положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС

Президент Європейської ради Дональд Туск і президент України Володимир Зеленський у неділю, 7 липня, відвідають Луганську область напередодні саміту Україна-ЄС у Києві.

Туск і Зеленський ознайомляться з поточною ситуацією в районі проведення операції Об'єднаних сил, відвідають Станицю Луганську, поспілкуються з представниками СММ ОБСЄ і місцевими мешканцями, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

8 липня в Києві під головуванням президентів України Володимира Зеленського, Європейської ради Дональда Туска і Європейської комісії Жан-Клода Юнкера відбудеться 21-й саміт Україна - Європейський Союз.

Лідери обговорять питання безпеки, пріоритети політичних, економічних і соціальних реформ, стан імплементації положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. За підсумками саміту буде ухвалено спільну заяву.

Нагадаємо, раніше Туск заявив, що Євросоюз завжди залишатиметься готовим допомогти Україні у зміцненні демократії та верховенства права, у боротьбі проти корупції, у стабілізації економіки та у проведенні реформ енергетики.