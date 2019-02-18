Туск: продовження реформ – найкраща шана Небесній сотні

"Я думаю, найкраща форма шани, яку можна віддати жертвам революції, це зробити все, що ви можете, для того, щоб продовжити реформи, продовжити ваші зусилля, спрямовані на побудову найкращих стандартів демократії"

Президент Європейської ради Дональд Туск наголосив на важливості продовження реформ і побудови стандартів демократії в Україні у 5-ту річницю розстрілів на Майдані.

Про це він заявив під час зустрічі з президентом Порошенком у Києві, повідомляє "Європейська правда".

"Я думаю, найкраща форма шани, яку можна віддати жертвам революції, це зробити все, що ви можете, для того, щоб продовжити реформи, продовжити ваші зусилля, спрямовані на побудову найкращих стандартів демократії", - сказав Туск, звертаючись до Порошенка.

Він підкреслив, що для нього є важливим візит для України, "щоб віддати шану" українському народу.

Туск похвалив зусилля України із проведення ефективних, за його словами, реформ, і відзначив особисту роль Порошенка.

"У вас є дуже хороші причини почуватися гордими. І це не лише моя особиста, приватна думка. Ви знаєте, ваша репутація, і репутації всієї країни є дуже високою не лише в Брюсселі, але й в усіх столицях країн членів-ЄС. Ви заслужили цю репутацію", - сказав Дональд Туск.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко та федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорили питання запобігання російському втручанню у президентські вибори в Україні, що заплановані на 31 березня 2019 року.