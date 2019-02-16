Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Порошенко і Меркель обговорили протидію втручанню РФ у вибори

Зустріч відбулася на Мюнхенській безпековій конференції
Президент України Петро Порошенко та федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорили питання запобігання російському втручанню у президентські вибори в Україні, що заплановані на 31 березня 2019 року.
Порошенко і Меркель обговорили протидію втручанню РФ у вибори Фото: president.gov.ua

Сторони "обговорили шляхи протидії російській агресії проти України", де Порошенко "наголосив на важливості посилення тиску на Росію для звільнення полонених українських моряків, незаконно затриманих у Керченській протоці, а також усіх українських заручників, що незаконно утримуються в Росії та на окупованих територіях Донбасу та Криму", повідомили 16 лютого у прес-службі глави української держави.

Також Порошенко та Меркель "скоординували дії з метою запровадження "Азовського пакету" санкцій".

Додамо, федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що попри проблеми, які створює Росія для всього світу, її ізоляція не є припустимою.

Ангела Меркель констатує, що ситуація на Донбасі далека від врегулювання. Однак ФРН підтримує санкції щодо Росії і Мінські угоди.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 02 2019 15:08
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.