Порошенко і Меркель обговорили протидію втручанню РФ у вибори

Президент України Петро Порошенко та федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорили питання запобігання російському втручанню у президентські вибори в Україні, що заплановані на 31 березня 2019 року.

Сторони "обговорили шляхи протидії російській агресії проти України", де Порошенко "наголосив на важливості посилення тиску на Росію для звільнення полонених українських моряків, незаконно затриманих у Керченській протоці, а також усіх українських заручників, що незаконно утримуються в Росії та на окупованих територіях Донбасу та Криму", повідомили 16 лютого у прес-службі глави української держави.

Також Порошенко та Меркель "скоординували дії з метою запровадження "Азовського пакету" санкцій".

Додамо, федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що попри проблеми, які створює Росія для всього світу, її ізоляція не є припустимою.

Ангела Меркель констатує, що ситуація на Донбасі далека від врегулювання. Однак ФРН підтримує санкції щодо Росії і Мінські угоди.