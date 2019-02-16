Порошенко і Меркель обговорили протидію втручанню РФ у вибори
Сторони "обговорили шляхи протидії російській агресії проти України", де Порошенко "наголосив на важливості посилення тиску на Росію для звільнення полонених українських моряків, незаконно затриманих у Керченській протоці, а також усіх українських заручників, що незаконно утримуються в Росії та на окупованих територіях Донбасу та Криму", повідомили 16 лютого у прес-службі глави української держави.
Також Порошенко та Меркель "скоординували дії з метою запровадження "Азовського пакету" санкцій".
Додамо, федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що попри проблеми, які створює Росія для всього світу, її ізоляція не є припустимою.
Ангела Меркель констатує, що ситуація на Донбасі далека від врегулювання. Однак ФРН підтримує санкції щодо Росії і Мінські угоди.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Депутат Шахов облив водою Насірова в прямому ефірі, - ВІДЕО
- ФОТО Оприлюднено паспорти 57 найманців ПВК Вагнера, яких американці ліквідували у Сирії, - ФОТО
- ВІДЕО На виході з суду у Миколаєві чоловік розстріляв подружжя, - ОНОВЛЕНО
- Кардіомагнат: Як Тодуров заробляє мільйони на безкоштовних операціях, - ВІДЕОНерухомість на $2 млн і 10 млн грн заощаджень - що "накерував" очільник Інституту серця Борис Тодуров
- "Допоможи мільярдеру": Хто отримує найбільші аграрні дотації з бюджету, - ВІДЕО