Туск закликав США до співпраці та застеріг від тарифів проти ЄС

Туск зазначив, що Польща підписала зі США угоду в галузі оборони.

Прем'єр Польщі Дональд Туск закликав США до співпраці на тлі планів Вашингтона ввести мита на товари з країн Євросоюзу.

Про це заявив глава польського уряду в соцмережі X.

Туск зазначив, що Польща підписала зі США угоду в галузі оборони. І дружба між поляками та американцями - це не абстракція.

"Ми витрачаємо на оборону майже 5% нашого ВВП. У співпраці зі США ми будуємо сучасну і найбільшу армію в Європі, щоб захищати наші кордони, а також наші спільні цінності та інтереси", - додав прем'єр.

За його словами, США завжди можуть розраховувати на Польщу. І це стосується Європи загалом - у Вашингтона "є друзі та надійні союзники від Португалії до Польщі, від Данії до Греції".

"Наші спільні європейсько-американські інтереси - це сильні США, сильний Європейський союз і сильний НАТО, а не слабкий. Подумайте про це, пане президенте (Дональд Трамп - ред.) і дорогі американські друзі, перш ніж ухвалювати рішення про введення тарифів проти своїх найближчих союзників. Співпраця завжди краща, ніж конфронтація", - додав він.

Нагадаємо, що ЄС готує відповідь на мита США. Брюссель розглядає повне закриття ринку для американських товарів.

Британія також очікує, що плани президента США Дональда Трампа запровадити глобальні тарифи цього тижня завдадуть удару по ній, і уряд готується до всіх можливих варіантів розвитку подій, заявив сьогодні, 31 березня, речник прем'єр-міністра Кіра Стармера.