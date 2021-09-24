ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИСоціальна мережа Twitter дозволила користувачам відправляти донати (грошові перекази) блогерам, навіть у біткоїнах.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Twitter дозволив відправляти блогерам донати, навіть у біткоїнах
Представлення нової функції не є великим сюрпризом з огляду на те, що глава Twitter Джек Дорсі є великим прихильником найпопулярнішої криптовалюти
Фото: google.com
Про це повідомляє CNBC.
Цього тижня функція стане доступною для всіх користувачів з операційної системою iOS, але соцмережа пообіцяла її зробити також доступною й для користувачів Android впродовж декількох тижнів.
Самі перекази донатів блогерам відбуваються через додатки Cash, Patreon та Venmo. Перерахунок у біткоїнах відбуватиметься через сервіс Strike. Ба більше, Twitter не вираховує комісію при переказі грошей.
Зазначається, що представлення нової функції не є великим сюрпризом з огляду на те, що глава Twitter Джек Дорсі є великим прихильником найпопулярнішої криптовалюти.
Як повідомлялося, у липні цього року Дорсі заявив, що соціальна мережа Twitter розглядає криптовалюту як "велику" частину свого майбутнього.
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24 09 2021 16:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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