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Twitter дозволив відправляти блогерам донати, навіть у біткоїнах

Представлення нової функції не є великим сюрпризом з огляду на те, що глава Twitter Джек Дорсі є великим прихильником найпопулярнішої криптовалюти
Соціальна мережа Twitter дозволила користувачам відправляти донати (грошові перекази) блогерам, навіть у біткоїнах.
Twitter дозволив відправляти блогерам донати, навіть у біткоїнах Фото: google.com
Про це повідомляє CNBC.
 
Цього тижня функція стане доступною для всіх користувачів з операційної системою iOS, але соцмережа пообіцяла її зробити також доступною й для користувачів Android впродовж декількох тижнів.
 
Самі перекази донатів блогерам відбуваються через додатки Cash, Patreon та Venmo. Перерахунок у біткоїнах відбуватиметься через сервіс Strike. Ба більше, Twitter не вираховує комісію при переказі грошей.
 
Зазначається, що представлення нової функції не є великим сюрпризом з огляду на те, що глава Twitter Джек Дорсі є великим прихильником найпопулярнішої криптовалюти.
 
Як повідомлялося, у липні цього року Дорсі заявив, що соціальна мережа Twitter розглядає криптовалюту як "велику" частину свого майбутнього.
 
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24 09 2021 16:34
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