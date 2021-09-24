Twitter дозволив відправляти блогерам донати, навіть у біткоїнах

Представлення нової функції не є великим сюрпризом з огляду на те, що глава Twitter Джек Дорсі є великим прихильником найпопулярнішої криптовалюти

Соціальна мережа Twitter дозволила користувачам відправляти донати (грошові перекази) блогерам, навіть у біткоїнах.

Цього тижня функція стане доступною для всіх користувачів з операційної системою iOS, але соцмережа пообіцяла її зробити також доступною й для користувачів Android впродовж декількох тижнів.

Самі перекази донатів блогерам відбуваються через додатки Cash, Patreon та Venmo. Перерахунок у біткоїнах відбуватиметься через сервіс Strike. Ба більше, Twitter не вираховує комісію при переказі грошей.

Зазначається, що представлення нової функції не є великим сюрпризом з огляду на те, що глава Twitter Джек Дорсі є великим прихильником найпопулярнішої криптовалюти.

Як повідомлялося, у липні цього року Дорсі заявив, що соціальна мережа Twitter розглядає криптовалюту як "велику" частину свого майбутнього.