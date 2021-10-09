Twitter почне позначати бот-акаунти
Як передає "Укрінформ", про це повідомляє The Verge.
В автоматизованих облікових записах з'явиться відповідна позначка, яка буде відображатися на сторінці профілю і у твітах від цього акаунта.
Наприклад, користувачі зможуть побачити бот-акаунти, які повідомляють про стихійне лихо або надають інформацію про найближчий пункт вакцинації проти COVID-19.
Поки що ця функція доступна для обмеженої кількості користувачів, але у компанії запевняють, що до кінця року позначати автоматизовані облікові записи у тестовому режимі зможуть всі розробники бот-акаунтів.
Зазначається, що нова функція допоможе відрізнити «хороші» боти від спаму.
Нагадаємо, що Twitter дозволить користувачам відписуватися від читачів
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