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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Twitter дозволить користувачам відписуватися від читачів

Twitter не буде повідомляти користувачів про те, що власник аккаунта відписав їх від себе, і вони зможуть при бажанні підписатися назад
Twitter тестує функцію, яка дозволить видаляти користувачів зі списку читачів.
Twitter дозволить користувачам відписуватися від читачів Фото: google.com
Про це повідомляється  офіційному акаунті соціальної мережі.
 
Можливість відписати інших людей спочатку буде доступна тільки в браузерній версії Twitter, в меню поруч з ім'ям передплатника.
 
Twitter не буде повідомляти користувачів про те, що власник аккаунта відписав їх від себе, і вони зможуть при бажанні підписатися назад.
 
Раніше Twitter дозволяв тільки блокувати передплатників. Користувачі могли вдатися до "м'якого блокування": якщо заблокувати передплатника і потім розблокувати його, то той пропаде зі списку читачів.
 
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08 09 2021 09:46
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