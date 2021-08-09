ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИTwitter тестує функцію, яка дозволить видаляти користувачів зі списку читачів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Twitter дозволить користувачам відписуватися від читачів
Twitter не буде повідомляти користувачів про те, що власник аккаунта відписав їх від себе, і вони зможуть при бажанні підписатися назад
Фото: google.com
Про це повідомляється офіційному акаунті соціальної мережі.
Можливість відписати інших людей спочатку буде доступна тільки в браузерній версії Twitter, в меню поруч з ім'ям передплатника.
Twitter не буде повідомляти користувачів про те, що власник аккаунта відписав їх від себе, і вони зможуть при бажанні підписатися назад.
Раніше Twitter дозволяв тільки блокувати передплатників. Користувачі могли вдатися до "м'якого блокування": якщо заблокувати передплатника і потім розблокувати його, то той пропаде зі списку читачів.
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