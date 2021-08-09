Twitter дозволить користувачам відписуватися від читачів

Twitter не буде повідомляти користувачів про те, що власник аккаунта відписав їх від себе, і вони зможуть при бажанні підписатися назад

Twitter тестує функцію, яка дозволить видаляти користувачів зі списку читачів.

Про це повідомляється офіційному акаунті соціальної мережі.

Можливість відписати інших людей спочатку буде доступна тільки в браузерній версії Twitter, в меню поруч з ім'ям передплатника.

Twitter не буде повідомляти користувачів про те, що власник аккаунта відписав їх від себе, і вони зможуть при бажанні підписатися назад.

Раніше Twitter дозволяв тільки блокувати передплатників. Користувачі могли вдатися до "м'якого блокування": якщо заблокувати передплатника і потім розблокувати його, то той пропаде зі списку читачів.