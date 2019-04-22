Тимошенко назвала перемогу Зеленського "шансом для України"

Вона додала, що "змінам і реформам" чинної влади "оцінку дав народ від сходу до заходу

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко назвала перемогу на виборах шоумена Володимира Зеленського "шансом для України" – таким, як був після Помаранчевої революції та революції Гідності.

"Хочу привітати Україну з отриманням ще одного шансу на зміни. Ми добре пам’ятаємо, що такий шанс був отриманий Україною декілька разів – після Помаранчевої революції відкрилося вікно змінити все, але цей шанс був бездарно і абсолютно злочинно втрачений. Другий раз люди вибороли собі таке право після революції Гідності. Цей шанс не просто був втрачений, він був ганебно і принизливо злитий свідомо. І зараз третій шанс, який люди собі здобули мирним шляхом", - повідомила Тимошенко на погоджувальній раді 22 квітня.

Вона додала, що "змінам і реформам" чинної влади "оцінку дав народ від сходу до заходу".

"75% людей чітко сказали, що все що відбувалося 5 років, це було проти них", - сказала Тимошенко.

Наразі, за її словами, стоїть питання, як втілювати зміни, "бо люди не будуть чекати роками".

"Нам треба повернутися до спільної відповідальності за ті зміни. Якщо хтось буде злорадно за спиною нового президента стояти і злорадно чекати, поки він помилися і провалить ці зміни, це буде абсолютно проти людей", - сказала лідер "Батьківщини".

Тому вона звернулася до свої колег у Верховній Раді "не перетворюватися у гирі на крилах змін".

"Треба негайно дати можливість новому президенту поміняти силовиків: генпрокурора, голову СБУ, міністра оборони для того, щоб подивитися, чи новий президент має політичну волю за допомогою свої силовиків притягнути всіх представників діючої влади, які були замішані в корупції, до відповідальності. Це буде перший тест на зміни", - сказала Тимошенко.

Вона також відзначила, що не варто терпіти діючий уряд ще півроку.

"Якщо у цього парламенту залишилась хоч крапля совісті, треба дати можливість сформувати новий уряд, який буде жити в абсолютно нових цілях і завданнях. Треба підставити плече новому керівнику держави, дати можливість здійснювати повноваження новому президентові абсолютно по новій концепції змін в Україні", - сказала Тимошенко.

На її думку, треба розкрити "абсолютно всі можливості для змін і моніторити ці зміни".

"Треба стати невід'ємною частиною тієї команди, яка ці зміни прагне і проводить. Нам треба піти з цієї політичної війни всім і почати якраз той час який усі чекали – час відновлення і розвитку. І так буде", - підсумувала Тимошенко.

Раніше, очільниця "Батьківщини" Юлія Тимошенко, яка на виборах президента у 2019 році зайняла третє місце записала звернення до кандидатів на пост глави держави Володимира Зеленського та Петра Порошенка після "телефонних дебатів" між ними напередодні.

Нагадаємо, що за даними "Національного екзит-полу", за Володимира Зеленського проголосували 73,2% респондентів, опитаних на виході з виборчих дільниць. За чинного президента Петра Порошенка - 25,3%. Зіпсували бюлетень 1,5%.