"Тисяча Зеленського": Суму, яка піде на виплати, збільшать до 8 мільярдів

Фактично 100 офлайн-пунктів підтримки "ДІї" надаватимуть практичну допомогу по всій країні. Ціль програми - підтримати бізнес, який постраждав унаслідок пандемії, та простимулювати вакцинацію.

Суму, яка буде спрямована на виплати вакцинованим українцям, збільшать до 8 млрд грн. Верховна Рада найближчим часом розгляне це питання.

Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль, відкриваючи засідання уряду.

"Вакцинація залишається національним пріоритетом. Це питання національної безпеки країни, тому уряд продовжує впровадження програми виплат по 1 тис грн для всіх вакцинованих громадян.

Ця ініціатива реалізується у декілька етапів, на старті програми отримання коштів відбуватиметься через додаток "Дія", - сказав прем'єр.

"Фактично 100 офлайн-пунктів підтримки "ДІї" надаватимуть практичну допомогу по всій країні. Ціль програми - підтримати бізнес, який постраждав унаслідок пандемії, та простимулювати вакцинацію.

У зв’язку з очікуванням великої кількості звернень, було ухвалено рішення збільшити суму, яка буде спрямована на виплати вакцинованим українцям, до 8 млрд грн", - підкреслив Шмигаль.

За його словами, найближчим часом Верховна Рада має розглянути це питання.