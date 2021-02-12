НОВИНИСуму, яка буде спрямована на виплати вакцинованим українцям, збільшать до 8 млрд грн. Верховна Рада найближчим часом розгляне це питання.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Тисяча Зеленського": Суму, яка піде на виплати, збільшать до 8 мільярдів
Фактично 100 офлайн-пунктів підтримки "ДІї" надаватимуть практичну допомогу по всій країні. Ціль програми - підтримати бізнес, який постраждав унаслідок пандемії, та простимулювати вакцинацію.
Фото: flick НБУ
Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль, відкриваючи засідання уряду.
"Вакцинація залишається національним пріоритетом. Це питання національної безпеки країни, тому уряд продовжує впровадження програми виплат по 1 тис грн для всіх вакцинованих громадян.
Ця ініціатива реалізується у декілька етапів, на старті програми отримання коштів відбуватиметься через додаток "Дія", - сказав прем'єр.
"Фактично 100 офлайн-пунктів підтримки "ДІї" надаватимуть практичну допомогу по всій країні. Ціль програми - підтримати бізнес, який постраждав унаслідок пандемії, та простимулювати вакцинацію.
У зв’язку з очікуванням великої кількості звернень, було ухвалено рішення збільшити суму, яка буде спрямована на виплати вакцинованим українцям, до 8 млрд грн", - підкреслив Шмигаль.
За його словами, найближчим часом Верховна Рада має розглянути це питання.
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02 12 2021 17:43 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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