У 2021 році держава може профінансувати масштабне оновлення вагонів "Укрзалізниці"
Про це повідомив новий голова УЗ Володимир Жмак, передає Економічна правда.
Як повідомляє очільник компанії зараз в уряді опрацьовується та готується до подачі на розгляд Верховної Ради внесення до загального фонду державного бюджету на 2021 рік нових бюджетних програм.
Мова йде про програму оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів, що передбачатиме виділення 3,288 млрд грн на закупівлю 100 пасажирських вагонів та програму "Модернізація залізничної інфраструктури" на суму 1,179 млрд грн.
За словами пресслужби УЗ, можливе виділення бюджетних коштів на оновлення пасажирського рухомого складу та модернізацію інфраструктури стане безпрецедентним проєктом в історії незалежної України.
Нагадаємо, що "Укрзалізниця" розпочала програму лояльності, згідно з якою люди зможуть платити за квитки на потяг менше, якщо купуватимуть їх заздалегідь.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО НБУ попередив про сплеск інфляції у разі значного підвищення мінімалки
- ВІДЕО НБУ не очікує суттєвих коливань курсу долара кінця року
- ФОТО Шмигаль пояснив, що має бути у Національній економічній стратегії-2030
- Діджиталізація дозвільних документів - що очікувати і як це вплине на ринок нерухомості
- У НБУ пояснили, чим загрожують кредити під 0% і без паспорта