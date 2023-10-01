У 2025 році Естонія отримає американські ракети ATACMS

За даними The Washington Post, армія США розпочне поетапно виводити ці ракети з експлуатації вже цього року.

Разом із системами вогню HIMARS Естонія також купує у США ракети великої дальності ATACMS. Їх передадуть протягом 2025 року.

Про це повідомляє естонське медіа ERR.

У грудні минулого року Естонія підписала зі США угоду про закупівлю пускових установок HIMARS, ракет та іншого необхідного обладнання. Директор центру оборонних інвестицій країни Магнус Саар заявив, що ця угода включає поставку далекобійних ракет ATACMS.

За даними The Washington Post, армія США розпочне поетапно виводити ці ракети з експлуатації вже цього року. Однак Lockheed Martin продовжує виробляти 500 одиниць на рік для продажу. Імовірно, замість ATACMS американці використовуватимуть високоточну ударну ракету PSR дальністю 500 кілометрів, пише ERR.

NBC News із посиланням на трьох посадовців США й офіційного представника Конгресу писали, що Україна теж отримає невелику кількість ракет далекого радіусу дії ATACMS.

А газета Financial Times повідомляла, що Адміністрація Джо Байдена вирішила публічно не оголошувати про поставки Україні ракет ATACMS. За словами джерел видання, це зробили, щоб не допомагати підказками росіянам і не спонукати їх перемістити свої лінії поставок далі від лінії