Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

У 2025 році Естонія отримає американські ракети ATACMS

01 жовтня 2023, 18:17
У 2025 році Естонія отримає американські ракети ATACMS
Фото: Scanpix / Postimees
За даними The Washington Post, армія США розпочне поетапно виводити ці ракети з експлуатації вже цього року.

Разом із системами вогню HIMARS Естонія також купує у США ракети великої дальності ATACMS. Їх передадуть протягом 2025 року.

Про це повідомляє естонське медіа ERR.

У грудні минулого року Естонія підписала зі США угоду про закупівлю пускових установок HIMARS, ракет та іншого необхідного обладнання. Директор центру оборонних інвестицій країни Магнус Саар заявив, що ця угода включає поставку далекобійних ракет ATACMS.

За даними The Washington Post, армія США розпочне поетапно виводити ці ракети з експлуатації вже цього року. Однак Lockheed Martin продовжує виробляти 500 одиниць на рік для продажу. Імовірно, замість ATACMS американці використовуватимуть високоточну ударну ракету PSR дальністю 500 кілометрів, пише ERR.

NBC News із посиланням на трьох посадовців США й офіційного представника Конгресу писали, що Україна теж отримає невелику кількість ракет далекого радіусу дії ATACMS.

А газета Financial Times повідомляла, що Адміністрація Джо Байдена вирішила публічно не оголошувати про поставки Україні ракет ATACMS. За словами джерел видання, це зробили, щоб не допомагати підказками росіянам і не спонукати їх перемістити свої лінії поставок далі від лінії 

СШАЕстоніяatacms

Останні матеріали

Переломний момент. Міллі йде з посади, а Браун заступає його у вирішальний для України момент – Politico
Політика
Переломний момент. Міллі йде з посади, а Браун заступає його у вирішальний для України момент – Politico
Переклад iPress – 29 вересня 2023, 15:30
Війна між росією та Україною – це битва сприйняття між демократією та авторитаризмом. З якими уявленнями слід боротися – Мік Раян
Політика
Війна між росією та Україною – це битва сприйняття між демократією та авторитаризмом. З якими уявленнями слід боротися – Мік Раян
Переклад iPress – 29 вересня 2023, 12:51
Ера Маска минеться. Як і його міжнародний вплив – Wall Street Journal
Політика
Ера Маска минеться. Як і його міжнародний вплив – Wall Street Journal
Переклад iPress – 29 вересня 2023, 09:20
Захід має послабити самостримування. Що потрібно Україні для перемоги у війні з росією? – Макс Бут
Політика
Захід має послабити самостримування. Що потрібно Україні для перемоги у війні з росією? – Макс Бут
Переклад iPress – 28 вересня 2023, 16:31
Українська артилерія влаштувала Армагеддон для росіян в районі Роботиного. Тим часом механізовані бригади пішли на штурм – Том Купер
Cуспільство
Українська артилерія влаштувала Армагеддон для росіян в районі Роботиного. Тим часом механізовані бригади пішли на штурм – Том Купер
Переклад iPress – 28 вересня 2023, 12:14
Політика
"Адмірал Шрьодінгера" та програш росії на Чорному морі. Україна за підтримки Заходу надіслала путіну чіткий меседж – експерти в ЗМІ
28 вересня 2023, 10:00
Армії США слід повчитися в українських вояків вести сучасну війну, замість того щоб критикувати
Політика
Армії США слід повчитися в українських вояків вести сучасну війну, замість того щоб критикувати "повільний контрнаступ" – майор Роберт Г. Роуз
Переклад iPress – 27 вересня 2023, 19:00
Чи підтримують республіканці відкритий фашизм Трампа? – Девід Роткопф
Політика
Чи підтримують республіканці відкритий фашизм Трампа? – Девід Роткопф
Переклад iPress – 27 вересня 2023, 13:30
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється