У Берліні анонсували зустріч Порошенка з Меркель
"Дванадцятого квітня канцлер Ангела Меркель прийме у відомстві канцлера Президента України Петра Порошенка", - анонсував Штефан Зайберт, повідомляє "Укрінформ".
Програмою передбачений спільний обід, а також зустріч з пресою (орієнтовно о 14:00 за берлінським часом).
Серед тем, запланованих для обговорення, - звільнення моряків, захоплених в Керченській протоці, виконання Мінських угод, хід українських реформ.
Зайберт наголосив, що зустріч не слід розглядати як підтримку одного з кандидатів. Обере главу держави народ України шляхом демократичного голосування, додав він.
Раніше, Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель привітала президента України Петра Порошенка з виходом у другий тур виборів глави держави, відзначивши чесність виборчого процесу.
Зазначимо, що Берлін співпрацюватиме з будь-яким обраним президентом України.
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