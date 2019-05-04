У Берліні анонсували зустріч Порошенка з Меркель

Серед тем, запланованих для обговорення, - звільнення моряків, захоплених в Керченській протоці, виконання Мінських угод, хід українських реформ

Президент України Петро Порошенко наступної п’ятниці прибуде в Берлін на зустріч з канцлером ФРН Ангелою Меркель.

"Дванадцятого квітня канцлер Ангела Меркель прийме у відомстві канцлера Президента України Петра Порошенка", - анонсував Штефан Зайберт, повідомляє "Укрінформ".

Програмою передбачений спільний обід, а також зустріч з пресою (орієнтовно о 14:00 за берлінським часом).

Серед тем, запланованих для обговорення, - звільнення моряків, захоплених в Керченській протоці, виконання Мінських угод, хід українських реформ.

Зайберт наголосив, що зустріч не слід розглядати як підтримку одного з кандидатів. Обере главу держави народ України шляхом демократичного голосування, додав він.

Раніше, Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель привітала президента України Петра Порошенка з виходом у другий тур виборів глави держави, відзначивши чесність виборчого процесу.