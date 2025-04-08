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У Британії і США обвалились ціни на вживані Tesla

08 квітня 2025, 13:04
У Британії і США обвалились ціни на вживані Tesla
Фото: ІТС.ua
В березні ціна Tesla на вторинному ринку США знизилася на 7%.

На вторинному британському і американському ринках ціни на вживані Tesla падають швидше, ніж на інші електромобілі, проте винен у цьом не імідж Ілона Маска, а банальний надлишок вживаних авто, які завершили термін лізингу. 

Про це інформує газета Financial Times.

В березні ціна Tesla на вторинному ринку США знизилася на 7% порівняно з попереднім роком. 

Так, для порівняння, інші електрокари подешевшали всього на 1,5%. 

В Британії ж падіння склало ще більше - 15% проти середніх 10% по ринку. 

Причину цьому суперечки про те, чи шкодить бренду політична активність Ілона Маска, який асоціюється з ультраправими колами в США і став довіреною особою Дональда Трампа — а електромобілі традиційно більше підтримуються виборцями лівого центру.

Директор з економічної аналітики CarGurus Кевін Робертс сказав, що приплив автомобілів колишнього автопарку спричинив зниження середньої прейскурантної ціни на вживану Tesla. 

Він додав, що зниження цін на нові Tesla у 2023 році додатково тисне на сегмент б/в.

Комерційний директор Auto Trader Ієн Пламмер сказав, що причиною стало повернення на ринок великої кількості автомобілів, які раніше купувалися в кредит. У березні на платформі виставили 5400 вживаних Tesla майже вдвічі більше, ніж рік тому. 

Проте попит зберігається і Tesla в Британії продається в середньому за 23 дні, тоді як середній електромобіль — за 29.

А от в Німеччині, де Маск публічно підтримував ультраправу "Альтернативу для Німеччини", FT не зафіксували жодних змін у ціні, віці чи кількості вживаних Tesla.

Загалом продажі Tesla значно нижчі за очікування і в першому кварталі 2025 року обсяги впали:

- 55,2% у Швеції

- 49,7% у Нідерландах

- 41,1% у Франції

- 25,5% у Норвегії

За перші три місяці року Tesla поставила 336 681 авто, а це на 13% менше, ніж рік тому. 

"Останні показники поставок Tesla були набагато нижчими навіть за нашою низькою оцінкою, що підтверджує безпрецедентну шкоду бренду, якої ми побоювалися раніше", - сказав аналітик JPMorgan Райан Брінкман.

Але аналітик Piper Sandler Олександр Поттер вважає, що шкода бренду перебільшена і попр політичні зусилля Маска, ймовірно, негативно впливають на поставки, більша проблема полягає у зупинках виробництва: чотири заводи зупинилися на кілька тижнів.

 
Teslaціни

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