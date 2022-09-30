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У Британії презентували монети з портретом Короля Чарльза ІІІ

Ольга
Матарикіна
Король Чарльз особисто схвалив макет, і, кажуть, був задоволений схожістю
У Британії презентували монети з портретом Короля Чарльза ІІІ Фото: royalmint.com
У Великій Британії презентували нові монети з портретом короля Чарльза, вже за кілька тижнів їх введуть в обіг. Про нову монету номіналом 50 пенсів пише BBC News.
 
Монету зроблено з зображенням короля зі скульптури роботи британського митця Мартіна Дженнінгса. Для створення цього дизайну він використовував не позуючого Чарльза, а його світлини.
 
Як і належить, згідно багатовікової традиції, обличчя монарха на ній розвернуте ліворуч -  протилежним до свого попередника боком. Як і попередні британські королі, і на відміну від королеви, він не носить корони. Король Чарльз особисто схвалив макет, і, кажуть, був задоволений схожістю.
 
Монета номіналом 50 пенсів буде доступна для загального використання вже за кілька тижнів. Її розповсюдять, відповідно до попиту, між банками та поштовими відділеннями.
 
Нові монети перебуватимуть в обігу разом із 27 мільярдами монет із зображенням покійної королеви.
 
Енн Джессопп, виконавчий директор Королівського монетного двору, повідомила, що монети, як правило, перебувають в обігу щонайменше 20 років, тож монети королеви Єлизавети та короля Чарльза будуть в обігу разом ще багато років.
 
З початку наступного року монети від 1 пенса до 2 фунтів стерлінгів так само вже карбуватимуться із зображенням короля Чарльза. Їх будуть передавати в обіг на заміну старим і зношеним.
Монети будуть викарбувані на заводі Королівського монетного двору.
 
 
Принц Чарльз після смерті матері Єлизавети II отримав статус короля і взяв ім'я Чарльз III (Карл III). Чарльз III був офіційно проголошений королем 10 вересня 2022 року і підписав свій перший указ.
 
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30 09 2022 10:33
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