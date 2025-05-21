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ПОЛІТИКА

У Британії звинуватили другого українця у справі підпалу майна Стармера

21 травня 2025, 13:54
У Британії звинуватили другого українця у справі підпалу майна Стармера
Фото: Getty Images
Також правоохоронці затримали громадянина Румунії.

Британська поліція висунула звинувачення 34-річному українцю Петру Починку у підпалі нерухомості та автомобіля, повʼязаних з премʼєром Кіром Стармером. Затримали його у понеділок, сьогодні він постане перед судом у Лондоні.

Про це повідомляє Sky News.

Журналісти вказують, що Починок став другим українцем, якого звинуватили у цій справі. До цього поліція Лондона затримала 21-річного Романа Лавриновича, його звинуватили у підпалі з наміром завдання шкоди життю та відправили під варту.

Також у цій справі 17 травня поліція повідомила про затримання в аеропорту Лутон 26-річного чоловіка на імʼя Станіслав Карпіук. Він, як вказує Sky News, є громадянином Румунії. Починка, Лавриновича, Карпіука, а також "інших невідомих" звинувачують у змові з метою підпалу майна, намірі зробити це, а також у намірі або необережності щодо того, чи є загроза життю. 

Нагадаємо, арешти відбулися після пожежі, що сталася рано вранці 12 травня в будинку в Кентіш-Тауні на півночі Лондона, де Стармер жив зі своєю сім'єю перед виборами. Було пошкоджено вхід до будинку, але ніхто не постраждав. На тій же вулиці 8 травня був підпалений автомобіль. Ще одна пожежа сталася 11 травня біля вхідних дверей будинку, переобладнаного під квартири в Іслінгтоні, який також пов'язують з прем'єр-міністром.

пожежаБританіяКір Стармер

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