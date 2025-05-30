Також важливо мати боєздатний резерв, який вдвічі може перевищувати армію.

Голова Асоціації Бундесверу Німеччини Андре Вюстнер заявила, що збільшення кількості солдатів в Міноборони ФРН з 180 000 до 260 000 солдатів потрібне, щоб відповідати вимогам НАТО і протистояти загрозі з боку росії.

Про це повідомляє ntv.

Вюстнер вважає, що задля збільшення чисельності німецької армії як запобіжний захід до нового закону про військову службу слід включити обов'язковий елемент.

"Чисельність Бундесверу однозначно має бути більшою, ніж 203 300 солдатів, які до пандемії були визначені як цільовий показник на 2025 рік", – сказав Вонстер.

За його словами, з них має бути сформований боєздатний резерв, щоб досягти цільової чисельності в 460 000 солдатів.

"Майбутній розмір цілі залежить від розробки цілей сил і засобів НАТО і спроможності Німеччини нести цей тягар. Але я припускаю, що залежно від того, що буде вирішено на саміті НАТО, нам знадобиться від 40 000 до 60 000 додаткових солдатів. Це означає, що активні сили повинні будуть поступово зростати до 260 000 солдатів", – зазначив він.