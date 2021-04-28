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У Буркіна-Фасо вбили трьох журналістів з європейських країн

Двох іспанських та одного ірландського журналістів викрали невідомі в області Гурма
Тіла двох іспанських та одного ірландського журналістів були виявлені сьогодні на сході Буркіна-Фасо.
У Буркіна-Фасо вбили трьох журналістів з європейських країн Фото: АFP
Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на три високопоставлені джерела сфери безпеки у Буркіна-Фасо.
 
Двох іспанських та одного ірландського журналістів викрали невідомі в області Гурма. Вони брали участь у заході екологічної неурядової організації з захисту тварин та потрапили у засідку.
 
Сьогодні міністр закордонних справ Іспанії - Аранча Гонсалес Лая заявила, що два тіла, знайдені у Буркіна-Фасо, схожі на іспанських журналістів, викрадених напередодні, хоча іспанський уряд все ще очікує остаточного підтвердження.
 
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28 04 2021 10:18
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