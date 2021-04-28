НОВИНИТіла двох іспанських та одного ірландського журналістів були виявлені сьогодні на сході Буркіна-Фасо.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Буркіна-Фасо вбили трьох журналістів з європейських країн
Двох іспанських та одного ірландського журналістів викрали невідомі в області Гурма
Фото: АFP
Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на три високопоставлені джерела сфери безпеки у Буркіна-Фасо.
Двох іспанських та одного ірландського журналістів викрали невідомі в області Гурма. Вони брали участь у заході екологічної неурядової організації з захисту тварин та потрапили у засідку.
Сьогодні міністр закордонних справ Іспанії - Аранча Гонсалес Лая заявила, що два тіла, знайдені у Буркіна-Фасо, схожі на іспанських журналістів, викрадених напередодні, хоча іспанський уряд все ще очікує остаточного підтвердження.
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