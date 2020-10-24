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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

У Чорнобильській зоні вперше випробували робота-собаку Spot

Він допоміг виміряти рівень радіації у місцях захоронення
У зоні відчуження біля Чорнобильської атомної електростанції вперше провели випробування робота Spot компанії Boston Dynamics.

Робота залучили до вимірювання рівня радіації у місцях захоронення радіоактивних відходів.

Про це повідомили у Державному агентстві України з управління зоною відчуження, зазначає "Громадське".

Зокрема, дослідницька група Бристольського університету спільно з українськими фахівцями з Центрального підприємства з поводження з радіоактивними відходами провели роботи на території двох секторів «Рудого лісу» та на територіях пунктів захоронення "Підлісний" і "Буряківка".

Окрім чотириногого робота для вимірювання рівня радіації залучили також безпілотники, наземні роботизовані системи та датчики-сканери для оцінки розподілу радіоактивних матеріалів на площі та в просторі.

Науковці після свого дослідження планують отримати 3D-зображення ділянок, які мають високу потужність дози радіації. Це дозволить українським експертам оновити карти розподілу радіаційного забруднення на ділянках, де проводилося обстеження.

Нагадаємо, що влітку роботи-собаки Boston Dynamics надійшли в продаж

 

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24 10 2020 12:28
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