У Чорнобильській зоні вперше випробували робота-собаку Spot
Робота залучили до вимірювання рівня радіації у місцях захоронення радіоактивних відходів.
Про це повідомили у Державному агентстві України з управління зоною відчуження, зазначає "Громадське".
Зокрема, дослідницька група Бристольського університету спільно з українськими фахівцями з Центрального підприємства з поводження з радіоактивними відходами провели роботи на території двох секторів «Рудого лісу» та на територіях пунктів захоронення "Підлісний" і "Буряківка".
Окрім чотириногого робота для вимірювання рівня радіації залучили також безпілотники, наземні роботизовані системи та датчики-сканери для оцінки розподілу радіоактивних матеріалів на площі та в просторі.
Науковці після свого дослідження планують отримати 3D-зображення ділянок, які мають високу потужність дози радіації. Це дозволить українським експертам оновити карти розподілу радіаційного забруднення на ділянках, де проводилося обстеження.
Нагадаємо, що влітку роботи-собаки Boston Dynamics надійшли в продаж
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