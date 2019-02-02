У Чикаго люди об'єднались для порятунку безпритульних у морози
Люди об’єднались в соцмережах та забронювали 60 кімнат для понад 100 людей. Вони також допомогли й з перевезенням безхатьків до готелю. До ініціативи долучились брокери.
"Незнайомці у соціальних мережах тепер допомагають друзям", - сказала вона CNN.
"Ми діставали людей з поліцейських ділянок, лікарень, біля вогняних ям. Ми їхали навколо та шукали їх", - сказала ініціаторка руху.
Нагадаємо, у США через сильні морози та снігопади на Середньому Заході загинула щонайменше 21 людина.
Аномальна зима у США: жителі Чикаго показала люті морози, - ФОТО
Зазначимо, у Чикаго в час рекордних морозів згорів табір для безхатьків поблизу швидкісної магістралі Дай Раян. Релігійна організація "Армія Спасіння" могла забрати 70 людей до себе, утім у цьому не було потреби — їм анонімно запропонували оплатити готельні номери.
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