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У Чикаго люди об'єднались для порятунку безпритульних у морози

До ініціативи долучились брокери
Після того, як забудовниця Кендіс Пейн, винайняла для безхатьків номера в готелі, жителі Чикаго об'єднались, щоб допомогти людям у скруті врятуватись від морозів.
У Чикаго люди об Фото: EPA

Люди об’єднались в соцмережах та забронювали 60 кімнат для понад 100 людей. Вони також допомогли й з перевезенням безхатьків до готелю. До ініціативи долучились брокери.

"Незнайомці у соціальних мережах тепер допомагають друзям", - сказала вона CNN.

"Ми діставали людей з поліцейських ділянок, лікарень, біля вогняних ям. Ми їхали навколо та шукали їх", - сказала ініціаторка руху.

Нагадаємо, у США через сильні морози та снігопади на Середньому Заході загинула щонайменше 21 людина.

Аномальна зима у США: жителі Чикаго показала люті морози, - ФОТО

Зазначимо, у Чикаго в час рекордних морозів згорів табір для безхатьків поблизу швидкісної магістралі Дай Раян. Релігійна організація "Армія Спасіння" могла забрати 70 людей до себе, утім у цьому не було потреби — їм анонімно запропонували оплатити готельні номери.

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02 02 2019 14:49
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